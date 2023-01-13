三星比特幣期貨ETF周五上市

三星資產運用(香港)行政總裁朴晟辰(Sam Park)接受本網訪問時稱，該ETF能為投資者在經濟上提供參與比特幣的投資機會，毋須像購買加密貨幣時擔心其存儲或黑客入侵。同時，在港上市的ETF受證監會嚴格規管，投資者資金得到保障。他又指，去年末季加密貨幣交易所FTX破產，反映不受規管的交易所或投資產品存在巨大風險，最後甚至血本無歸。

比特幣現價較2021年高峰時插水逾7成，波動性遠高於其他資產。朴氏坦言，價格為投資者需要承受的風險，但比特幣過去亦曾經歷多次熊市，及後迎來新一輪高峰，故仍看好其未來。

該ETF初始發行價為1美元，一手為50股，即入場費為約390港元；管理費為每年0.89%，低於本港同類型ETF。朴認為，雖然加密幣ETF在亞洲仍屬新事物，但國際上已有不少相關ETF，故希望其價格具競爭性。

港府去年底正式宣布，銳意將香港打造成國際虛擬資產中心。朴晟辰認為，雖然香港較新加坡遲起步，但香港市場規模較大，亦是中國唯一一個合法進行虛擬資產交易的城市，故看好其發展潛力。