陳鳳珠：內地多措並舉　內房風險降

中國人民銀行於今年的工作會議上表示，要大力提振市場信心，做好穩增長、穩就業、穩物價的工作，推動經濟恢復增長，實現質的有效提升和量的合理增長。人行強調要精準有力實施穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，同時要加大金融對內地需求和供給體系的支持力度，支持恢復和擴大消費、重點基礎設施重大項目建設。

毫無疑問，今年內地將重點刺激內需消費及推動基建投資，以支持經濟回復增長。除此之外，人行提出要有效化解重大金融風險，並持續深化金融改革開放，提升金融服務和管理水平，有序推進數碼人民幣試點。

另外，人行表示要落實金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。日前，人行與中國銀保監會明確有效防範化解優質龍頭房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，展開「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」及「預期提升」4項行動，綜合施策改善優質房企的經營性和融資性現金流。

中國證監會去年曾提出支持房企合理債券融資、併購重組和配套融資，以及有一定比例涉房業務的企業股權融資。內地國務院亦曾表示房地產為內地經濟的支柱，正考慮新的措施以努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。因此，預期未來將會有更多內房扶持措施出台，內房行業最壞的時間已過。

資金鏈改善 需求待恢復

雖然內房行業表現仍然疲弱，但相信內房企業的違約風險已大大降低，而融資能力提升，將有利行業發展。其中人行廣州分行更推動房企內保外貸業務進一步擴容，為省內優質房企辦理內保外貸業務，融資規模超過28億元人民幣，用於歸還房企到期的境外貸款，緩解企業的境外融資壓力。相信內房企業的資金鏈情況將會逐漸改善，但需求端仍需時恢復，因此短期內內房的銷情未必會顯著好轉。

此外，人行及中銀保監決定建立首套住房貸款利率政策動態調整長效機制，對新建商品住宅銷售價格按月及按年連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套房貸利率政策下限，預期有助支持內房剛性需求，或可推動內房銷售逐步改善。

安里證券研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)