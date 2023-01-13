溫灼培：央行增持　撐起金價

外媒上周末引述中國人民銀行數字顯示，於去年11月及12月的兩個月，人行分別增持了32噸及30.2噸黃金作儲備。人行在11月前對上一次增持黃金儲備，已是3年多前。明顯是，美國聯同其盟國在俄烏衝突中凍結了俄羅斯的外匯儲備，嚇怕了其他國家，驅使各國包括中國在內必須作出分散風險，把部分儲備以黃金作存放。

回顧去年第三季，世界黃金協會數字顯示全球中央銀行當時共購了約400噸黃金作儲備，以單一個季度而言，是歷來最大需求量。至於第四季數字，料將於1月底公布，不排除近日金價靠近每安士1,900美元水平，正是反映央行有機會於第四季繼續大舉吸金的情況。

央行增持黃金，可視為去美元化的一種表現。現今全球去美元化似有加速之勢，上海合作組織的跨境人民幣服務中心平台於上周二正式投入服務，這意味內地已準備好以人民幣與上合組織成員國以本幣作交易結算，而不再需依賴美元。

多國去美元化有所提速

有一點必須理解，上合組織成員國包括中國和印度兩個人口大國，再加上以俄羅斯為主的中亞國家及中東等國包括沙特阿拉伯及伊朗等，約佔全球四成人口。倘成員國日後減少用美元結算，導致市場對美元需求大幅減少，這對美元相當不利。當美元失支持，以美元計算的金價便能看高一線。

長遠而言，金價走勢料很大程度視乎全球去美元化的速度，去美元速度愈快，對金價愈有利。至於短線影響金價因素，主要為全球息率，尤其是美息變化。美國加息周期或許快見頂，但相信距離美國減息日子仍遠。以現今美息4.5厘，相對零息的黃金投資相信仍存優勢，料會限制金價上升能力，料現貨金價較大阻力於1,920美元。

不過，話說回來，當去年12月平均金價處於1,797美元時，人行仍大舉吸金，料金價於1,750至1,800美元之間應找到一定支持。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培