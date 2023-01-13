道指升216點　比特幣飆5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至102.29；港匯見7.8078；離岸人民幣(CNH)報6.7246；美元兌日圓處129.1；歐元報1.0858，英鎊報1.2213。金價處1,897.98美元。布油報83.82美元，紐油報78.31美元。比特幣升5.1%，報1.88萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報34,189點，升216點或0.64%；標指收報3,983點，升13點或0.34%；納指收報11,001點，升69點或0.64%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,652點，升137點。

●即月恒生指數夜期收報21,737點，升148點，高水223點，成交23,646張。

●紐約期油收報每桶78.39美元，升0.98美元或1.26%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.03美元，升1.36美元或1.64%。

●紐約期金收報每安士1,898.8美元，升19.9美元或1.04%。

●英國富時100指數收報7,794點，升69點或0.89%；德國DAX指數收報15,058點，升110點或0.74%；法國CAC指數收報6,975點，升51點或0.74%。

●美國上月CPI按月跌0.1%，兩年來首度下跌。

●蘋果CEO庫克2023年總薪酬將縮水超過40%。

●日本10年期國債孳息率突破日本央行設定的0.5%上限。

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