李智祥：港股宜守20900點　比亞迪短炒上望…

美國去年12月消費物價指數(CPI)按年升幅放緩，隔晚美股做好，能否再帶動港股向上？種子資本高級投資顧問李智祥認為未必可以，主要因為恒指已從去年14,000點大幅拉升，已屬超賣水平，加上農曆新年假期將至，投資者為減風險會沽貨先行獲利。

李指出，美國企業如大型銀行，今晚開始會陸續公布業績，市場會轉向關心數據會否反映經濟開始衰退與否，料會令美股近期表現波動，港股表現亦會受制，恒指要升上22,500點才有突破，而下方則要看能否守住20,900點。

華潤水泥發盈警，李認為其前景中性偏淡。水泥主要用於基建及建房，房屋銷售對華潤水泥影響相對較大，基於內地過去一年內房銷售持續下跌，預料今年上半年華潤水泥銷售會維持在低水平，股價有機會下試4元水平，投資者短線留意若股價未能守住4.25至4.28元，就要先行沽貨。