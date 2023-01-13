畢馬威中國：恢復通關有助提振香港銀行業

恢復通關和放寬防疫限制象徵香港銀行業邁向復常的重要一步，內地現時的金融改革亦將鞏固香港作為國家金融中心的地位。會計師行畢馬威中國最新發表的報告顯示，銀行業將持續面臨環球經濟環境的挑戰，例如高息口、通脹升溫以及縮減開支的需要。

該行在《2023年香港銀行業展望》報告中，探討未來一年銀行業的關鍵議題，包括香港和內地的監管發展、業務轉型、數碼化，以及包括環境、社會及管治(ESG)及加密資產等快速發展的領域。

畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，2022年底，內地放寬部分防疫限制的消息為市場帶來提振作用，取消入境檢疫安排以及出境旅遊限制措施是邁向復常的重要一步。在香港方面，防疫限制自2022年下半年起逐步放寬，成為市場重要的推動力。隨着今年1月份所有旅遊限制和社交隔離措施的取消，銀行業界現時對前景趨於樂觀，憧憬2023年內可真正恢復業務。

息口上升為銀行業帶來更高的淨息差，但隨着經濟前景轉淡，銀行業未來一年仍將更加關注如何縮減開支，以降低可持續成本收入比，並提升盈利能力。

畢馬威中國銀行業高級合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，低息口環境的終結對不少企業及投資者帶來衝擊，導致壞帳增加。美國聯儲局致力以加息遏制美國通脹，並將會繼續積極實施有關政策。在經歷了多年的低淨息差環境後利率持續上升，預計淨息差將進一步擴大，有利銀行業務發展，但香港的經濟環境將會影響銀行的財富管理業務費用收入。

不過，畢馬威中國認為，香港作為具有獨特內在優勢的環球金融中心，在內地40多年的開放過程中一直扮演進出門戶的角色，並將在未來繼續發揮作用。未來一年銀行業雖然面臨挑戰，但香港作為國際金融中心的地位並不會減弱。