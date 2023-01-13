【高盛推介】通脹繼續放緩　美股創2周新高

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(12日)公布上月消費物價指數(CPI)，顯示通脹繼續放緩，而美國國債孳息率在數據公布後也下滑。及後芝加哥期貨交易所CME利率期貨顯示，下一次議息加息幅度大機率降至0.25厘，其機率由上周的6成急升至9成。

美股周四繼續造好，當中道指升幅最大，升216點或0.6%，並升穿34,000點大關，逼近去年12月份的高位，納指及標指分別升57點及13點。

觀察個股輪證資金流向，納指、道指及標指淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別有約120萬、440萬及90萬港元。道指好倉於本周二至本周四共錄得約20萬元資金流入。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿19.2倍，貼價、高槓桿。

道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿14.0倍，中期、低街貨。

納指購10684，行使價12,850點，2023年6月17日到期，實際槓桿11.1倍，中期。

納指購10760，行使價11,550點，2023年6月16日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.6倍，中期。

道指沽10715，行使價28,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.1倍，低面值。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.9倍，貼價。

納指沽10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.0倍，中期、低街貨。

標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿15.9倍，貼價。

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