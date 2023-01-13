【高盛推介】通脹繼續放緩 美股創2周新高
2023年01月13日 10:44
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(12日)公布上月消費物價指數(CPI)，顯示通脹繼續放緩，而美國國債孳息率在數據公布後也下滑。及後芝加哥期貨交易所CME利率期貨顯示，下一次議息加息幅度大機率降至0.25厘，其機率由上周的6成急升至9成。
美股周四繼續造好，當中道指升幅最大，升216點或0.6%，並升穿34,000點大關，逼近去年12月份的高位，納指及標指分別升57點及13點。
觀察個股輪證資金流向，納指、道指及標指淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別有約120萬、440萬及90萬港元。道指好倉於本周二至本周四共錄得約20萬元資金流入。
投資者如計劃部署美指好倉，納指方面的中期選擇可留意納指購(10684)。貼價選擇可留意納指購(10760)。道指方面的貼價選擇可留意高槓桿道指購(10535)。中期選擇可留意低街貨道指購(10742)。標指方面可留意屬貼價的低街貨標指購(10659)。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿19.2倍，貼價、高槓桿。
道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿14.0倍，中期、低街貨。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月17日到期，實際槓桿11.1倍，中期。
納指購10760，行使價11,550點，2023年6月16日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃以認沽證部署美指淡倉，納指方面的貼價選擇可留意納指沽(10525)。中期選擇可留意低街貨納指沽(10637)。道指方面的中期選擇可留意道指沽(10751)。低面值選擇可留意道指沽(10715)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10636)。
道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.6倍，中期。
道指沽10715，行使價28,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.1倍，低面值。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.9倍，貼價。
納指沽10637，行使價11,168點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.0倍，中期、低街貨。
標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿15.9倍，貼價。
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