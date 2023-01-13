吸引力降！Apple及Meta跌出美國百大最佳工作場所排行榜

外媒報道，蘋果公司(Apple)和Facebook母公司Meta被公認為科技精英中的翹楚，其員工對該公司文化、福利和待遇讚不絕口，但根據求職網站Glassdoor最新調查，兩大科技巨擘今年齊齊跌出美國百大最佳工作場所排名榜。

Glassdoor發布2023年美國百大最佳工作場所報告，Apple和Meta均未有上榜。Apple去年排第56位，前年排第31位；而Meta去年為第47位，前年則排第11位。

Glassdoor經濟學家Daniel Zhao表示，Apple已上榜15年，Meta自2011年起也一直在榜內，Apple及Meta此次跌出名單令人驚訝，但這並不代表兩家公司是差勁的工作場所。

他指出，對於Apple來說，重返辦公室上班引起員工不同的反應，而Meta也正在經歷重大的戰略轉變。

Apple去年敲定員工重返辦公室的計劃，要求員工自去年9月5日起，每周需在辦公室工作3天，該策略當時遭Apple的員工權益保護組織Apple Together反對。此外，Meta於去年11月9日宣布大規模裁員，當時解僱約13%的員工，涉及人數超過1.1萬。