全港最大型電動車充電項目竣工　中電提供技術支援

中華電力積極推動綠色駕駛，並配合政府的《香港電動車普及化路線圖》，協助香港於2050年前達至車輛零排放的目標。中電透過「智易充2.0」電動車充電支援服務，協助油麻地一個私人屋苑停車場內的所有車位安裝電動車充電基礎設施，涵蓋逾300個車位，覆蓋率達100%，是目前政府「EV屋苑充電易資助計劃」下最大型電動車充電基礎設施項目。

位於油麻地的爵士花園成功申請政府「EV屋苑充電易資助計劃」，為其屋苑302個車位安裝電動車充電基礎設施，成為政府的資助計劃下，首個完成安裝工程的中電客戶。

自政府推出「EV屋苑充電易資助計劃」以來，截至2022年年底，中電已接獲超過500份電力初步評估申請，涵蓋12.6萬個停車位，預計今年將有更多私人住宅停車場完成安裝電動車充電基礎建設，讓更多駕駛人士體驗綠色低碳駕駛及享受便利的充電服務。

另一方面，為鼓勵電動車車主在用電高峰時段減少用電，中電於爵士花園推出首個「電動車有序充電」試驗計劃，為15名參與計劃的車主提供電動車智能充電器。當電網需要進行高峰用電管理時，中華電力會遙距控制電動車智能充電器的充電速率，在高峰用電時段減少電動車充電量，以便有效調控電力系統的負載，優化電網管理，並藉以鼓勵客戶智慧充電，提升能源效益。