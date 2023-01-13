【高盛推介】滙豐創10個月新高　友邦高位整固

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自年初至今抽升超過15%，股價連續9個交易日未錄得下跌。周五(13日)早段繼續走高，最高見55.4港元，創10個月新高。現報55.1元，升約1.8%。有券商料內地全面重新開放，將成為中國、香港及泰國銀行業的關鍵催化劑，滙控獲該行看好。

另一重磅金融股友邦保險近日則在高位整固，周五高見89.4元後倒跌。現報88.3元，微跌約0.1%。有券商就內地重新開放、東盟市場的穩健增長等利好因素，給予友邦「買入」評級及行業首選。據友邦報表披露，友邦本周三於聯交所回購259.6萬股，涉資約2.25億元。

觀察個股輪證資金流向，滙控淡倉於本周三及本周四共錄得約280萬元資金流入。

友邦方面，好倉於周四獲資金轉向沽出，但過去5個交易日計則共錄得約580萬元資金流入。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約70萬元。

滙豐購24282，行使價57.6元，2023年3月23日到期，實際槓桿14.5倍，高槓桿。

滙豐購22058，行使價61元，2023年3月24日到期，實際槓桿16.7倍。

滙豐牛68148，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽11568，行使價41.95元，2023年6月1日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。

滙豐熊62308，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

友邦購11310，行使價115.65元，2023年6月6日到期，實際槓桿10.9倍，價外、低街貨。

友邦牛66356，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，中期。

友邦熊67875，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率7.1倍，近12元收回距離遠熊。

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