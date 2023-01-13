渣打：恒指年底或上試25000關　美息今年見頂

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，隨着中國內地大幅放寬防疫限制，今年國內生產總值(GDP)有望恢復至約5%的增長水平，港股因而受惠；預計恒指約在22,200點有較大阻力，亦可能會出現獲利回吐。

他預期，在當局政策刺激和經濟重啟的推動下，企業盈利有望在下半年有強勁復甦，建議在19,300點水平增持；若恒指明顯升穿22,200點水平，預計年底有機會進一步上試25,000點。

美國通脹數據有放緩迹象、工資及就業數據改善，鄭認為，聯儲局或因此放緩加息步伐，預期2月及3月各加息0.25厘，到5厘左右結束加息周期。除非美國下半年經濟數據過於不濟，預期聯儲會待通脹進一步回落，不早於2024年次季開始減息。

債券方面，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文指，聯儲局去年加息進取，年內加4.25厘；不過，美債息上升屬「期間限定」，料聯儲局今年不會再大幅加息，甚至有減息的可能。不過，他認為即使聯儲局再加息，美債息亦會開始回調。同時，他亦看好優質債券及收息股的回報表現。

外匯市場方面，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，由於預期聯儲局短期內停止加息，故看淡未來6至12個月美元表現。料3個月美元指數為107.6，年底則回落至100.2水平。

去年圓匯疲弱，梁預期日本央行或退出超寬鬆幣策，料美元兌日圓年底將跌至127；但認為兌港元「重返7算水平的機會不大」。