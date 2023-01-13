爆煲近了？內地債務增速遠超GDP及財政收入

內媒報道，在疫情衝擊下，地方財政經歷前所未有的困境，去年各省債務規模增速明顯超過GDP及財政收入增速。

中國人民大學財稅研究所近日發布《中國各地區財政發展指數報告2022》，綜合考量地方財政收入、支出、債務、社保、預算管理、公共服務、財政均衡性等相關指標，給出2008年至2021年各省財政發展總指數。疫情前，該指數總體呈上升趨勢；但在疫情衝擊下，近年指數呈現明顯上下波動。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮預計，2022年各省分財政發展總指數較2021年下降，主要是經濟受疫情衝擊較大，地方財政收支矛盾進一步加大。他表示，2022年各省分債務規模增速，明顯超過GDP增速及財政收入增速，償債負擔加大，可持續指數將繼續下降。目前債務可持續性沒有公認的紅線。但國務院曾發文，專項債付息支出佔政府性基金預算支出超過10%，需要啟動財政整頓，主要是進行支出壓縮。目前，部分省分已逼近這一比例，是否將依規進行財政整頓，值得關注。

與此同時，《報告》也闡述了地方財政面臨的凸出挑戰，包括近兩年財政收入結構惡化，地區間財力不均；在收入增長乏力同時，地方剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支矛盾，地方舉債快速增加，債務可持續性不斷下降，風險升高。

近年內地財政收支矛盾加大，為穩經濟急需擴大政府有效投資，而該筆資金主要來自舉債。從公開數據看，近年地方政府債券發行規模不斷擴大，尤其是疫情之後新增專項債券發行規模站上3萬億元人民幣台階，去年首次超過4萬億人民幣，導致地方政府債務餘額快速攀升。