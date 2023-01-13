美國雞蛋上月按年漲價6成　半世紀最癲！

儘管美國通脹有放緩迹象，惟雞蛋價格卻繼續飆升。外媒引述數據顯示，美國去年12月蛋價按年大升59.9%，創近半世紀最大按年升幅；按月則漲11.1%，是2020年4月以來的最大按月升幅。

美國勞工統計局(BLS)經濟學家Steve Reed表示，雞蛋價格急升，帶動去年12月的食品雜貨類別成本按月增加0.2%，但撇除雞蛋，實際上是持平的。食品雜貨類別成本上漲，有超過90%是受雞蛋漲價影響。

至於導致美國蛋價飆升的元兇，富國銀行農業食品研究所的分析師Kevin Bergquist直指是禽流感。他表示，約有4,000萬隻用作生蛋的雞，因為感染禽流感在2022年死亡，使美國蛋雞總數減少大約10%，也讓總產蛋量減少了約5%。

此外，飼料等成本上升也推升了蛋價，德州農工大學農業經濟系教授David Anderson表示，這幾年飼料成本一直都高企，令蛋農利潤減少，就會縮減生產規模，因此雞蛋生產在禽流感前就有出現減少趨勢。同時，消費者對雞蛋的需求保持強勁，而且難以找到代替品。此外，假日的烘焙也導致雞蛋需求上升。