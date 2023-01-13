恒地古洞北住宅項目新方案申建減70伙　開放式戶比例削至12.1%

相關文件顯示，上述地盤佔地約56,512方呎，位置鄰近未來港鐵北環綫古洞站，申請人要求將地積比率，由6倍放寬至6.5倍，同時增加建築物高限，以興建2幢33層高分層住宅，住宅樓面約310,816方呎，另設約56,512方呎商業面積，作零售及會所等用途。

最新方案大幅調整戶型比例，據申請人提供的平面圖，項目1、2座每層合共設有33個單位，當中只有4伙屬開放式設計，面積約189至246方呎。項目將主打一房戶，每層合共提供18個該戶型單位，面積約268至286方呎，佔比例約54.5%。新計劃亦加設1伙三房戶，面積約530方呎。

資料顯示，已撤回的舊方案平面圖所見，當時兩幢住宅提供994個單位，而兩幢住宅每層伙數合計36伙，佔多達14伙為開放式間隔，面積約201至217方呎。可見新方案大減迷你戶比例，但最小面積則再縮約6%。