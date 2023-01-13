【產經直播】港股屬慢升格局　勿睇淡？

港股周五(13日)早段好淡爭持，高開90點後表現反覆，曾倒跌39點，午後發力做好，收升224點，以近全日最高位21,738點收市，已連升3日。全周計，港股累升747點。港股維持慢升格局，投資者咪亂睇淡？還是提防跌勢醞釀中？距離農曆新年長假期前只有一星期，餘下時間港股會點走？

外圍方面，隔晚美股做好，美國去年12月通脹按月變幅錄得兩年半以來首次下跌，由11月增加0.1%，轉為跌0.1%，市場憧憬聯儲局將放慢加息步伐，美股短期會點行？又會點樣左右港股走勢？

油價連續第6個交易日上漲，美匯下跌提振石油價格，加上大摩唱好今年油價，預計今年第三季及第四季，石油市場供應收緊，中國經濟回復正常等因素帶動油需求復甦，刺激石油股向好，「三桶油」齊齊上揚，當中邊隻最值博？另外國際金價曾升破每安士1,900美元，創7個月高，升勢完未？

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