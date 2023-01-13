油價微升　圓匯漲至128水平

2023年01月13日 16:15
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    美匯指數報102.2；港匯見7.8092；離岸人民幣(CNH)報6.7281；美元兌日圓報128.55；歐元處1.0844；英鎊報1.2204。金價報1,898.77美元。油價微升，布油報84.1美元，紐油處78.57美元。比特幣企18,826美元。道指期貨跌41點。
    ●恒生指數升224點或1%，收報21,738點，創逾半年高位。https://bit.ly/3W7wtoa
    ●盈滙企業復牌曾瀉近70%　前主席早前遭廉署拘捕
    ●內地A股反覆揚升，滬深三大指數均以全日高位收市，其中滬綜指收升31點或1.01%，報3,195點。
    https://bit.ly/3w1pYsq
    ●焦點數據：
    18:00 歐元區11月貿易收支及工業生產
    21:30 美國12月進出口物價
    22:00 加拿大12月成屋銷售
    23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數
    本地經濟：
    ●帝盛酒店員工獲發2.8個月花紅及加薪最多4%
    ●畢馬威中國：恢復通關有助提振香港銀行業
    本地樓市：
    ●恒地古洞北住宅項目新方案申建減70伙　開放式戶比例削至12.1%
    ●美孚新邨議價後減至585萬沽　近5年輸203萬
    中國經濟：
    ●內地去年12月出口按年跌0.5%　進口升2.2%
    ●中國經濟：內地2022年外貿總值首破40萬億人民幣
    ●傳內地將出台千億人幣住房租賃貸款支持計劃
    ●內地擬推新方案　重點21項工作　以改善優質房企資產負債狀況
    ●爆煲近了？內地債務增速遠超GDP及財政收入
    ●傳中央擬以「黃金股」控科企　分析：非唯一監管手段
    ●全球最差！中國去年11月晶片銷售額暴跌21%
    ●滴滴傳農曆新年前大裁員　涉幾百個職位
    ●澳門政府：維持今年博彩收入1300億澳門元估算
    國際金融：
    ●美國據報將再與日荷洽談禁向華供應晶片生產設備　中方批評
    ●IMF無意調低今年全球經濟增長預測
    ●南韓央行加息0.25厘　符預期
    ●Tesla又劈價救亡！Model Y美國賣平20%最誇
    ●英偉達等加入反對微軟收購動視暴雪交易
    ●蘋果CEO庫克主動要求減薪　料今年總薪酬大削40%
    ●美證交會起訴加密貨幣交易所Gemini及Genesis
    ●球王美斯服裝品牌母企周五納斯達克上市
    ●吸引力降！Apple及Meta跌出美國百大最佳工作場所排行榜
    ●美國雞蛋上月按年漲價6成　半世紀最癲！