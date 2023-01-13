油價微升 圓匯漲至128水平
2023年01月13日 16:15
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美匯指數報102.2；港匯見7.8092；離岸人民幣(CNH)報6.7281；美元兌日圓報128.55；歐元處1.0844；英鎊報1.2204。金價報1,898.77美元。油價微升，布油報84.1美元，紐油處78.57美元。比特幣企18,826美元。道指期貨跌41點。
●恒生指數升224點或1%，收報21,738點，創逾半年高位。https://bit.ly/3W7wtoa
●盈滙企業復牌曾瀉近70% 前主席早前遭廉署拘捕
●內地A股反覆揚升，滬深三大指數均以全日高位收市，其中滬綜指收升31點或1.01%，報3,195點。
●焦點數據：
18:00 歐元區11月貿易收支及工業生產
21:30 美國12月進出口物價
22:00 加拿大12月成屋銷售
23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數
本地經濟：
●帝盛酒店員工獲發2.8個月花紅及加薪最多4%
●畢馬威中國：恢復通關有助提振香港銀行業
本地樓市：
●恒地古洞北住宅項目新方案申建減70伙 開放式戶比例削至12.1%
●美孚新邨議價後減至585萬沽 近5年輸203萬
中國經濟：
●內地去年12月出口按年跌0.5% 進口升2.2%
●中國經濟：內地2022年外貿總值首破40萬億人民幣
●傳內地將出台千億人幣住房租賃貸款支持計劃
●內地擬推新方案 重點21項工作 以改善優質房企資產負債狀況
●爆煲近了？內地債務增速遠超GDP及財政收入
●傳中央擬以「黃金股」控科企 分析：非唯一監管手段
●全球最差！中國去年11月晶片銷售額暴跌21%
●滴滴傳農曆新年前大裁員 涉幾百個職位
●澳門政府：維持今年博彩收入1300億澳門元估算
國際金融：
●美國據報將再與日荷洽談禁向華供應晶片生產設備 中方批評
●IMF無意調低今年全球經濟增長預測
●南韓央行加息0.25厘 符預期
●Tesla又劈價救亡！Model Y美國賣平20%最誇
●英偉達等加入反對微軟收購動視暴雪交易
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