新地大埔超級城農曆新年推廣費較去年增一成

他指出，今年農曆新年，該商場推出《萌兔甜蜜糖果園》大型推廣活動迎接癸卯兔年的來臨，該新春主題互動裝置佔地面積達1,500方呎，同時亦增設一系列打卡景點、好玩互動體驗、舉辦新年倒數活動及新春年宵市集等，以及推出多項新春消費優惠。

蘇又稱，隨着各行業表現理想，預期農曆新年將會是自疫情以來最好的一年，主要受惠三大利好因素，包括社區復常，帶旺餐飲業，以酒樓最受惠，並指今年團年飯訂枱已經爆滿，普遍做到兩輪生意。至於中港通關後，首批客人以中港家庭團聚為主，帶動保健產品、蔘茸海味和餐飲等生意。而多個國家入境仍然有限制，削弱本港家庭外遊吸引力，預料大部分市民農曆新年會留港消費，將刺激本地零售及餐飲業。事實上，商場商戶普遍對零售市道感到樂觀，農曆新年期間，大埔超級城有逾三成租戶將會延長營業時間。

另外，該商場在2022年第四季表現理想，他透露，生意額按年升約一成，並已超越疫情前同期水平。當中，首3個生意額升幅最理想行業分別為珠寶首飾及鐘錶，，生意按年升約兩成，平均每方呎營業額約7,000港元，其次是時裝，升幅亦達約一成，每方呎營業額約1,000元。至於個人護理產品的漲幅也有約一成，每方呎約1,500元。

至於去年商場新租及續租租戶逾70個品牌，涉及面積約35萬方呎，佔整體商戶約六成。期間引入逾20個新品牌。現時租戶租合佔約三成為新界東北區首問店舖，有六成更為大埔區唯一分店。