二手樓價指數連升3周　新春後望重上160水平

中原城市領先指數CCL最新報158.23點，按周升約0.64%，單周升幅為2022年10月(近14周)以來最大。隨着去年12月初開始，政府逐步放寬防疫措施，香港邁向復常，CCL連升3周共約1.19%，是2022年1月後再現。確認樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.34點，按周升約0.78%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.61%。CCL(中小型單位)報156.58點，按周升約0.77%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共約1.44%。CCL(大型單位)報166.37點，按周升約0.10%，近3周計累升約0.15%。

四區方面，港九市區樓價領升，齊升3周。港島CCL_Mass報158.95點，按周升約1.52%，升幅為2022年5月以來最大，連升3周共約2.15%。九龍CCL_Mass報153.54點，按周升約0.81%，連升3周共約2.47%。新界西CCL_Mass報146.37點，按周升約0.97%，終止3周連跌。新界東CCL_Mass報170.43點，按周跌約0.58%，連升2周後回軟。樓價見底後近3周計，新界東樓價累升約1.54%，新界西樓價累跌約0.12%。