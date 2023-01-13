銀公：美國將再加息 港拆息仍有上升空間

銀行公會輪任主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜預期，美國聯儲局仍會在稍後時間繼續加息，屆時本港利率會跟隨上升，認為港元拆息仍有上升空間，惟銀行會否上調最優惠利率(p)，則要視乎各行自身的資金成本、業務策略等。

加息周期及疫情因素對去年香港樓市產生負面影響，但由於本地房屋供求問題，一定程度上紓緩跌幅。孫煜指，通關帶動本港經濟活動復甦，將對今年樓價起正面作用。

孫煜認為，銀行間一直對按揭審批採取審慎態度，即使經濟下行，客戶還款能力仍然強勁。他提醒置業人士，審慎考慮自身財務狀況，做好利率風險管理，量力而為。

鑑於早前有銀行信用卡發生被盜用事件，他強調，香港銀行對信用卡有嚴謹監察機制，銀行亦重視信用卡交易安全，而所有未經授權交易均可獲得退款，建議持卡人定期檢查帳單及交易記錄。

孫煜指，今年銀行公會有多個工作重點，包括防範欺詐及洗錢風險；建立洗錢及欺詐信息共享機制，推出「銀行間信息共享平台」，優化防詐騙平台。同時，香港連接內地、聯通世界，加強對外拓展，強化最大離岸人民幣業務中心優勢，推動互聯互通政策發展，拓展大灣區城市區域化合作。

配合通關政策、經濟重啟，銀公將提前部署後疫情時代客服需求，繼續支持中小企發展。融入香港金融科技發展大局，積極推動人民幣產品發展，配合金管局籌備「數碼港元」計劃並落實相關實施工作，加強虛擬資產服務發展，優化商業數據通。

樓宇市場方面，銀行公會也將開展下一階段物業交易支付安排，為促進樓宇市場穩健發展打下基礎。銀行公會亦會積極推動本港銀行業界招引人才及留住人才，提升技能，保障業內人力資源可持續發展。

公會指，將持續優化合規與監管機制，牽頭落實並持續完善首階段強制性背景調查計劃(MRC計劃)。發布《銀行營運守則》新修訂版，同時配合就巴塞爾三相關修訂，以及對加密資產和穩定幣監管框架開展諮詢。