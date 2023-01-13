人行：上月房貸利率平均4.26厘　屬有紀錄以來14年最低

內地人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾引述數據表示，去年12月新發放個人住房貸款利率，全國平均為4.26厘，和2021年12月按年下降1.37個百分點，乃2008年有統計以來的歷史最低水平。

人行及中銀保監在去年9月底已明確符合條件的城市政府可自主決定在第四季階段性放寬新發放首套房貸利率下限。當局在上周更宣布把措施常態化，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，容許新樓價格連跌3個月的城市，可階段性維持、降低甚至取消首置按揭利率下限。

鄒瀾周五於發布會表示，針對房地產市場出現的一些調整，人行會同有關部門按照部署從供需兩端發力，促進房地產市場平穩運行。隨著相關政策效果逐步顯現，近一段時間房地產行業尤其是優質房企的融資環境明顯改善。

鄒瀾表示，根據中央經濟工作會議的部署，防範風險從問題房企向優質房企擴散，有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》。《行動方案》聚焦專注主業、合規經營、資質良好，具有一定係統重要性的優質房企，重點推進「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四個方面共21項工作任務，綜合施策，改善優質房企現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。這些任務中既包括抓好已經出台政策的落實，也包括設立全國性資產管理公司專項再貸款、設立住房租賃貸款支持計劃等一系列新舉措。《方案》中關於優質房企的條件並沒有具體名單，由金融機構自主把握。

鄒瀾又稱，針對大家關心的「三線四檔」規則，《方案》明確要完善針對30家試點房企的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。

鄒瀾還透露，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等，屆時出台後會另外再作一些詳細披露和發布。