奈雪的茶對上半年恢復趨勢樂觀　去年新開299店符預期

該企表示，內地去年第四季疫情態勢相比第三季出現較大變化，加上2021年第四季表現較好，導致第四季同店銷售出現下降。截至2022年12月31日，集團共經營1,068間奈雪的茶茶飲店，全年共新開299家奈雪的茶茶飲店，基本符合2022年初預期。受年內疫情等因素影響，為保護員工健康和安全，爭取更優的租賃條款，部分擬開門店開業時間延遲或暫緩簽約；正在評估2023年的開店計劃，以適應迅速恢復的市場環境。

營運情況方面，在2022年11月，公司在全國最多有約20至25%的門店因疫情在某些時段臨時停業，並有類似比例的門店不得堂食，營運受影響程度較高。疫情管控措施放鬆後，於2022年12月中下旬，由於公司門店員工患病等原因，一度出現超過10%的門店暫停營業的情況，但於12月底已逐步恢復正常。