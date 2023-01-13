奈雪的茶對上半年恢復趨勢樂觀 去年新開299店符預期
2023年01月13日 18:07
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奈雪的茶(02150)表示，開放後第一波疫情的衝擊對公司門店營運和財務表現的影響正在迅速解除。在持續跟蹤後續疫情及門店表現情況的同時，對2023年上半年的恢復趨勢保持樂觀。如公司門店已經取得的成本優化成果得以鞏固，則對2023年全年盈利能力恢復抱有較大信心。
該企表示，內地去年第四季疫情態勢相比第三季出現較大變化，加上2021年第四季表現較好，導致第四季同店銷售出現下降。截至2022年12月31日，集團共經營1,068間奈雪的茶茶飲店，全年共新開299家奈雪的茶茶飲店，基本符合2022年初預期。受年內疫情等因素影響，為保護員工健康和安全，爭取更優的租賃條款，部分擬開門店開業時間延遲或暫緩簽約；正在評估2023年的開店計劃，以適應迅速恢復的市場環境。
營運情況方面，在2022年11月，公司在全國最多有約20至25%的門店因疫情在某些時段臨時停業，並有類似比例的門店不得堂食，營運受影響程度較高。疫情管控措施放鬆後，於2022年12月中下旬，由於公司門店員工患病等原因，一度出現超過10%的門店暫停營業的情況，但於12月底已逐步恢復正常。