港島瑞士花園三房劈500萬沽　低市價成交

二手樓價顯著回落，個別買家加快入市。大坑瑞士花園套三房單位，累劈500萬元後，以2,000萬元售出，屬低市價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣劉玉麟表示，大坑瑞士花園低層E室，實用面積約1,265方呎，套三房連工人房間隔，望山景，開價2,500萬元，累減500萬元，最新以約2,000萬元成交，呎價約15,810元，低於市價，新買家為區內客，見近月樓價下調決定入市。

●中原冼子明透露，柴灣居屋山翠苑C座中層6室，實用面積約374方呎，一房間隔，享山景，自由市場以375萬元易手，呎價約10,027元，新買家屬於區內首置用家，已留意屋苑放盤多月，見近日市場氣氛回升， 立即購入自用。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角半山富豪閣3座中層C室，實用面積約723方呎，套三房間隔，連露台及車位，成交價1,180萬元，呎價約16,321元，原業主2016年以約950萬元購入，持貨約6年帳面獲利約230萬元。

●中原林耀昌透露，西營盤星鑽低層H室，實用面積約855方呎，套三房及儲物房間隔，望園景，以1,900萬元易手，呎價約22,222元，新買家屬於用家，原業主於2015年以1,613萬元買入，持貨8年帳面獲利287萬元，單位升值約18%。

●美聯郭詠詩稱，堅尼地城加惠臺2座高層F室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望全山景，樓價更低於銀行估價，故獲同區用家以875萬元購入，呎價約18,858元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨1月暫錄約12宗買賣，包括1期百老匯街3號高層C室，實用面積約603方呎，兩房間隔，望園景，開價700萬元，議價後以675萬元成交，呎價約11,194元，新買家為同區上車客，見單位擁裝修決定入市自用。

●美聯劉念滿指，西南浪澄灣26座低層C室，實用面積約549方呎，兩房間隔，吸引搵樓多時之用家承接，新買家一直計劃入市，見近日中港兩地通關，遂斥資955萬元入市，呎價約17,395元。

●美聯黃家明稱，牛頭角居屋安基苑C座中層7室，實用面積約435方呎，兩房間隔，開價548萬元放盤，獲有心外區用家洽談，議價近5小時，終減價60萬或約11%，已補價自由市場售488萬元，呎價約11,218元。

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新界區

●將軍澳日出康城的LP6本月暫錄4宗買賣，包括5座低層M室，實用面積約307方呎，一房間隔，望園景，以530萬元放盤約兩個多月後，獲區外客接洽，議價後累減約7.2萬元，以約522.8萬元成交，呎價約17,029元，新買家為首置客。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳富麗花園1座高層D室，實用面積約420方呎，去年9月叫價620萬元，近日調整至530萬元，買家即睇即以518萬元承接，累積減幅約16.5%，呎價約12,333元，原業主2017年3月購入，帳面僅升值20萬元，實際屬平手離場。

●中原柯勇指，將軍澳日出康城領凱10座右翼高層B室，實用面積約683方呎，套三房間隔，以768萬元易手，呎價約11,245元，原業主於2011年以479萬元購入，持貨約12年帳面獲利289萬元，單位期內升值約六成。

●美聯陳少鴻透露，馬鞍山新港城D座中層5室，實用面積約490方呎，三房間隔，叫價650萬元，新買家為投資客，見樓市小陽春，決定加快入市，議價44萬元，終以606萬元連租約購入，呎價約12,367元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區1月暫錄約57宗二手買賣，按月升約46.2%，居屋福安花園2座高層D室，實用面積約569方呎，三房間隔，開價約698萬元，月初曾售660萬元，其後撻訂重售，已補價自由市場價660萬元易手，呎價約11,599元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山曉峯灣畔3座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，享池景，放盤1個月，叫價560萬元，以555萬元沽出，呎價約11,078元，原業主於2010年4月購入，當時作價220萬元，持貨約13年帳面獲利335萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座中層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望內園景，叫價820萬元，放盤9個月，調整售價至788萬元成交，減幅約4%，呎價約15,451元，原業主於2019年8月購入，持貨約3年多帳面跌價約5%。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山泓碧1座高層G室，實用面積約315方呎，一房間隔，望海景，開價680萬元，放盤1年，減價58萬或約8.5%，獲買家以622萬元承接，呎價約19,746元，原業主於2018年12月以588萬元購入，帳面獲利34萬元，期內升值約6%。

●中原曾展鵬指，沙田全輝中心B座中層2室，實用面積約266方呎，兩房間隔，放盤時叫價約398萬元，議價後以360萬元易手，累減38萬元，呎價約13,534元，新買家為年輕上車客。

●中原杜文俊表示，沙田市中心1月暫錄約17宗二手買賣，其中沙田中心嘉寧大廈低層A室，實用面積約390方呎，原則三房改兩房間隔，叫價約560萬元，議價後以515萬元易手，累減45萬元，呎價約13,205元，新買家為上車客。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區本月至今暫錄約70宗二手買賣，沙田帝堡城3座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，去年12月時叫價約760萬元，日前議價後以718萬元易手，呎價約13,126元，累減42萬元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田濱景花園4座中層E室，實用面積約564方呎，套三房間隔，放盤達1年半，原先開價900萬元，近期調整至738萬元，經議價後再減38萬元至700萬元成交，減幅約22.2%，累減200萬元，呎價約12,411元。

●美聯楊浩然指，大埔新達廣場5座高層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原先開價680萬元，議價15萬元，單位終以665萬元成交，呎價約14,301元。

●世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺中心D座中層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，望內園景，單位放盤半年，獲外區上車客零議價下以568萬元承接，呎價約11,072元。

●中原王勤學指，元朗區1月錄約40宗二手買賣，尚悅6座中層G室，實用面積約440方呎，開價590萬元，屬罕有山景兩房戶，上車客以568萬元承接，呎價約12,909元，屬近期好價，較上月11座低層B室同類型單位做價高約14%，但約3年帳面僅升值2萬元。

●中原何家樂表示，天水圍1月錄得超過42宗二手買賣，居屋佔約16宗，屏欣苑C座低層5室，實用面積約385方呎，現為開放式間隔，未補價第二市場叫價340萬元，白居二上車客議價20萬元，即斥320萬元承接，呎價約8,312元。

●美聯馮景廉稱，屯門居屋兆安苑A座中層3室，實用面積約563方呎，新買家購入單位自用，零議價下於已補價自由市場以420萬元成交，呎價約7,460元。

●祥益袁思賢表示，屯門瓏門7座中層J室，實用面積約474方呎，兩房間隔，原業主放盤僅兩天，區內首置客考慮到屋苑屬鐵路上蓋物業，以755萬元即睇即買自用，呎價約15,928元。

●萬怡置業龍超君指，屯門居屋兆康苑N座高層8室，實用面積約483方呎，兩房間隔，減價30萬元，於已補價自由市場以370萬元成交，呎價約7,660元，新買家為區外首置客，見同日半小時內有四組客睇樓，即加快承接物業自用。

●美聯李進豪稱，屯門麗寶大廈中層G室，實用面積約248方呎，一房設計，原先以305萬元放售，獲區內長線投資客議價7萬元即睇即買，終以298萬元易手，呎價約12,016元。

●美聯陳偉健表示，葵涌區1月僅錄約8宗二手買賣，葵涌廣場2座低層E室，實用面積約318方呎，兩房間隔，去年1月市場叫價630萬元，近日下調至550萬元。單位近日獲買家洽購，最終以513萬元成交，呎價約16,132元，新買家為上車客。

●中原伍潔玲稱，荃灣區本月已錄得超過70宗二手買賣，麗城花園錄9宗，屋苑3期3座高層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，去年6月最初開價900萬元，其後多次降價，1月進一步降至750萬元，最終售712萬元，呎價約9,780元 。

●中原黃俊傑指，青衣盈翠半島1月錄9宗買賣，追貼上月全月10宗，屋苑2座中層G室，實用面積約520方呎，放盤約半年，開價880萬元，減至828萬元後，終售800萬元，呎價約15,385元，新買家為年輕夫婦，家有新生兒，家人支持下入市同區方便照應。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣盈翠半島9座高層H室，實用面積約513方呎，兩房間隔，近日以778萬沽出，呎價約15,166元，原業主2008年以365萬元買入，持貨約14年帳面獲利約413萬元。

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