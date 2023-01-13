【頂爛市】Tesla劈價求售範圍擴大至美歐　最多減2成

上年銷情未如理想的電動車公司Tesla(特斯拉)繼續劈價救亡大行動。繼上周在內地為瞄準大眾市場的Model 3和Model Y減價後，Tesla本周進而在「老巢」美國給這兩款車降價6至20%(視乎版本)，豪華版的Model X及Model S亦能「受惠」。

本港官網入門價未變

事實上，Model 3和Model Y今次還會在德國、法國、英國、奧地利、荷蘭、瑞士和挪威減價。本港方面，官網顯示，Model 3及Model Y後輪驅動版本的入門價依然分別為34.12萬及36.71萬元。

一派意見認為，Tesla在全球大範圍「頂爛市」減價能提振銷量，尤其是讓更多車型得到美國政府的購置稅優惠，惟券商Bernstein擔心，電動車之間競爭愈來愈激烈，息口抽高又進一步削弱消費，市場很可能低估了Tesla所面對的挑戰。

市傳，Tesla上海超級工廠擴張進度有阻滯，事緣中央有官員關注Tesla和星鏈同樣由馬斯克執掌，就算電動車連不上星鏈，也憂慮數據安全。Tesla原定上海廠第三期今年中動工，事成後可將整座廠房的年產量增加一倍至200萬輛。

該企觸發眾怒的減價亦激化內地車市的競爭，搭載鴻蒙系統、華為與上海上市車企賽力斯合作的電動車AITO M5及M7一起劈價3萬元人民幣，以百分比計的減幅分別為11.54%及10.35%。

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