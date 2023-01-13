中國華君：當局安排核數師收集及審閱集團會計記錄

公告指，公司因事件了解到，孟和華君集團(廣義上定義為孟先生共同控制的集團公司)正在接受機關調查。由於孟實際擁有該公司已發行股本的73.63%，機關可能認為公司屬於「華君集團」並受孟控制。根據中國法律法規，機關有權根據調查需要向有關單位和個人收集和獲取信息或數據，並凍結資產。

根據目前可獲得的信息，由於公司在中國的子公司的所有貸款都是通過簽訂適當的貸款協議並以資產作為抵押獲得的，因此公司認為公司的子公司與事件無關及公司子公司的貸款不是以騙詐取得的。

如公告所披露，集團有資產帳面總淨值約42.06億元人民幣(下同)被機關凍結，其中帳面淨值合計40.33億元的資產已為集團借款抵押，其中投資性房地產23.136億元、持作出售物業15.147億元及物業、廠房及設備2.047億元。公司不知道資產被凍結的原因。

至於在被凍結的物業、廠房及設備3.74億元，其中的2.04億元為集團逾期借款質押，貸款人已採取法律行動。該等貸款預期將以經營現金流及出售集團若干非核心資產產生的現金流量償還。約23.136億元的投資物業及約15.147億元的持作出售物業，已為集團向中國的銀行及金融機構取得的借款作出質押，該等貸款已逾期。在機關凍結公司資產之前，貸款人已對集團採取法律行動。公司預期貸款將通過執行質押資產償還。餘下凍結資產1.69億元為未質押的在建物業、廠房及設備，全部處於停工狀態。公司將繼續與機關溝通以監察該事件的狀況及評估其對公司的影響；將適時進一步公告。