新盤周五錄12宗成交　馬鞍山特色戶創新高沽

一手市場周五(13日)錄得約12宗成交。當中，馬鞍山有特色戶以5,600萬元雙破頂價沽出，而屯門亦有洋房以2,988萬元獲承接。

●馬鞍山Silversands頂層天台戶5,600萬元雙破頂沽

●啟德跑道區澐璟三房3002萬元招標沽出

●屯門掃管笏NAPA洋房售2,988萬元

會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，周五(13日)招標沽出C16號洋房，實用面積2,061方呎，設有三個睡房，連736方呎花園及585方呎天台，成交價2,988萬元，呎價約14,498元。

●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽兩伙 共涉逾1,585萬元

●元朗Grand YOHO第二期下周三發售10伙

●西南九龍維港滙夥美聯送置業優惠

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，為配合發展商新一輪銷售部署，及迎接新春佳節，即日起至本月31日，該行會向維港滙系列項目第1期及第2期的三房及四房單位買家，送贈價值2萬元的「酒店新春晚宴」優惠，名額5個，先到先得，送完即止。

布少明續稱，中港兩地正式免檢通關，大市氣氛轉趨暢旺，不少本地購買力搶先在「北水」湧入前入市，帶動樓市交投顯著上升，隨着更多全新盤於農曆新年後登場，睇好樓市成交量及樓價走勢，一二手交投雙雙反彈。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄416宗終止交易