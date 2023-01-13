新盤周五錄12宗成交 馬鞍山特色戶創新高沽
2023年01月13日 21:23
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一手市場周五(13日)錄得約12宗成交。當中，馬鞍山有特色戶以5,600萬元雙破頂價沽出，而屯門亦有洋房以2,988萬元獲承接。
●馬鞍山Silversands頂層天台戶5,600萬元雙破頂沽
近日豪宅新盤交投明顯增加，信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，周五(13日)招標出1伙頂層連天台特色戶，成交價及呎價同創項目新高。上述為第2座9樓A室，實用面積1,558方呎，採四房間隔，連501方呎平台、1,240方呎天台，及1個車位以5,600萬元成交，呎價約35,944元。項目開售至今累沽122伙，套現逾15億元。
●啟德跑道區澐璟三房3002萬元招標沽出
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(13日)招標沽出6座17樓A室，為實用面積948方呎的三房單位，成交價為3,002萬元，呎價約31,667元。資料顯示，該盤月內暫沽12伙，期內套現逾7.6億元。
●屯門掃管笏NAPA洋房售2,988萬元
會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，周五(13日)招標沽出C16號洋房，實用面積2,061方呎，設有三個睡房，連736方呎花園及585方呎天台，成交價2,988萬元，呎價約14,498元。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽兩伙 共涉逾1,585萬元
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，周五(13日)沽出兩伙，共涉1,585.77萬元。當中，28樓B室，為實用面積378方呎的兩房間隔，成交價935.94萬元，呎價約24,760元。資料顯示，該盤迄今累沽5伙，套現3,487.03萬元。
●元朗Grand YOHO第二期下周三發售10伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，上載最新銷售安排，落實下周三(18日)起以價單形式發售10伙。上述單位包括6伙兩房戶及4伙三房，實用面積介乎524至634方呎，扣除最高20%折扣後，折實價由916.4萬至1,163.6萬元，折實呎價由16,853至21,918元。當中部分單位可額外有樓價2至5%的特別現金回贈。
●西南九龍維港滙夥美聯送置業優惠
新春將至，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周五(13日)公布聯同美聯物業向買家送出置業優惠。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，為配合發展商新一輪銷售部署，及迎接新春佳節，即日起至本月31日，該行會向維港滙系列項目第1期及第2期的三房及四房單位買家，送贈價值2萬元的「酒店新春晚宴」優惠，名額5個，先到先得，送完即止。
布少明續稱，中港兩地正式免檢通關，大市氣氛轉趨暢旺，不少本地購買力搶先在「北水」湧入前入市，帶動樓市交投顯著上升，隨着更多全新盤於農曆新年後登場，睇好樓市成交量及樓價走勢，一二手交投雙雙反彈。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄416宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案有416宗，涉及總成交金額逾63億元。據一手成交紀錄冊顯示，個案包括1A座9樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,149.9萬元成交，當時呎價約21,694元，惟交易已於周四(12日)終止。