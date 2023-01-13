華爾街慘情！摩通、美銀、花旗等投行費用收入大跌逾五成

美股業績期正式開幕，多家華爾街大行搶先公布截去年第四季業績。在金融市場動盪、融資併購活動萎縮的2022年最後一季，各大銀行的業績表現參差，其中摩根大通的收入及盈利按年增長了18.08%及5.85%，可惜投資業銀行業務收入(包括投行費用在內)按年勁縮56.67%至13.89億美元。其他機構的投行業務同樣疲弱，美國銀行、富國銀行、花旗的投行費用收入均錄得逾五成的按年跌幅！

所幸的是，隨着美國聯儲局去年持續加息，使摩通上季淨利息收入達到201.92億美元，按年增長48.45%、按季則增長18.17%。不過，利率的上揚也意味客戶償還貸款的壓力增加，也會導致更多的潛在違約。該行上季信貸損失撥備(PCL)達22.88億美元，差過上季的15.37億美元撥備，以及2021年同期12.88億美元的回撥。

摩根大通行政總裁戴蒙表示，由於美國的消費者及企業仍然有着充裕的資金餘額，因此經濟「目前依然強勁」。不過，他也警告稱︰「我們仍然不知道，地緣政治緊張局勢帶來的逆風最終會有何影響。」他續指，目前的逆風包括俄烏戰爭、能源和食品供應不穩、正在侵蝕購買力並推高利率的持續通脹，以及前所未有的量化緊縮(QE)規模，因此必須「保持警惕，並為即將發生的任何事情做好準備」。

另邊廂，美國銀行的上季收入為245.32億美元，按年升11.2%；純利則按年增1.93%至69.04億美元。值得注意的是，美銀的業績同樣出現類似於摩通的趨勢，上季淨利息收入達148.04億美元，按年及按季分別增長28.56%及6.72%，惟投行費用收入卻按年大跌54.44%至10.71億美元，甚至低過季內的信貸損失撥備的10.92億美元。

由此可見，在利率上升帶動華爾街利息收入上升的同時，也令這些機構付出「代價」，包括承擔更多潛在壞帳，以及面對低迷的資本市場業務。

去年中遭到股神巴菲特「捨棄」、目前已完全清倉的富國銀行業績最令人失望，有別於摩通及美銀的整體收入及盈利增長，富銀上季收入按年倒退5.73%至196.6億美元；純利更暴跌50.19%至28.64億美元。單純以淨利息收入而言，其按年增長45.03%至134.33億美元，增幅也不算太差；可惜季內錄得證券相關淨虧損7.33億美元，遠遜於2021年同期該項目盈利24.7億美元，最終導致了整體純利大跌。

花旗的業績亦與其他銀行趨勢一致，上季投行費用收入按年勁縮56.38%至7.28億美元；淨利息收入則按年增長22.65%至132.7億美元。整體而言，該行上季總收入為180.06億美元，按年升5.81%；純利按年跌20.8%至34.79億美元。