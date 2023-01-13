花樣年：與債券持有人小組簽署重組支持協議

建議重組預期將使公司13億美元的總計息及債務性質負債股權化，相當於該公司境外債務大量去槓桿化。境外債務股權化(其中債權人將獲得公司普通股)將大幅增加該公司帳面值並降低該公司淨負債比率。境外債務股權化將受限於(其中包括)上市規則的適用規定及聯交所批准任何新發行股份上市及買賣。於完成建議重組後，曾寶寶仍是該公司控股股東。

債權人亦將獲得8個系列的新美元計值票據，到期日為2024年12月至2029年6月。於初始的實物支付期後，新票據的現金利率將介乎5%至8%。新票據將就境內項目出售所得款項淨額設立現金清繳機制。該公司已確定日後有意出售的若干項目。建議重組設想，該等出售所得款項淨額的40%將用於新票據的現金清繳。

於建議重組後，該公司境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早於2024年12月。