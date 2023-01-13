花樣年：與債券持有人小組簽署重組支持協議
2023年01月13日 22:58
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花樣年控股(01777)公布，已與其發行本金總額為40.18億美元的優先票據若干主要持有人取得進展。該等討論已就現有票據及集團若干其他境外債務的重組條款達成一項協議，旨在讓該公司全面提升其資本結構，使集團能夠更好地管理其營運並為其所有利益相關者提供長期價值。
建議重組預期將使公司13億美元的總計息及債務性質負債股權化，相當於該公司境外債務大量去槓桿化。境外債務股權化(其中債權人將獲得公司普通股)將大幅增加該公司帳面值並降低該公司淨負債比率。境外債務股權化將受限於(其中包括)上市規則的適用規定及聯交所批准任何新發行股份上市及買賣。於完成建議重組後，曾寶寶仍是該公司控股股東。
債權人亦將獲得8個系列的新美元計值票據，到期日為2024年12月至2029年6月。於初始的實物支付期後，新票據的現金利率將介乎5%至8%。新票據將就境內項目出售所得款項淨額設立現金清繳機制。該公司已確定日後有意出售的若干項目。建議重組設想，該等出售所得款項淨額的40%將用於新票據的現金清繳。
於建議重組後，該公司境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早於2024年12月。