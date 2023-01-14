東方日報B1：中央進駐科企恐常規化
2023年01月14日 00:03
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阿里子公司傳已獲網信辦設立的國家投資基金間接入股。
正當外界預期內地科網平台整頓告一段落，市傳中央欲加強控制這些企業，以「黃金股」方式入股騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)等科網巨擘子公司，其中阿里已率先委任中國國家互聯網信息辦公室(網信辦)中層官員為董事，消息人士直言「國家不會走開，這是未來的趨勢。」瑞銀則估計，內地未來將結合「黃金股」及其他方式，常規化監管互聯網行業。
所謂「黃金股」是一種股份制度，內地稱為「特殊管理股」。國家新聞出版廣電總局早在2016年就召開會議，建議國資特殊管理股比例至少為1%，且擁有董事席位，對內容有一定審查權。
據悉，網信辦設立的國家投資基金上周三已間接入股阿里旗下廣州的一間子公司1%股權，加強控制阿里串流影片優酷及UC瀏覽器，還委任一名與網信辦一位中層官員同名的人做董事。
熟悉騰訊運作的消息人士則稱，關於該企「黃金股」的細節仍在磋商中，較大機會是由深圳地方政府實體收購股份，而非引入北京國家投資基金。俗稱「B站」的視頻平台嗶哩嗶哩(09626)亦正推動上海一家國有實體入股其子公司。
回顧去年，國有的北京廣播電視台便入股短視頻平台快手(01024)1%股權，還有網信辦關連基金等3家國資機構組建一家名為網投中文(北京)科技的公司，取得抖音母公司字節跳動旗下北京字節跳動科技1%股份，還能任命3名董事，其中一人曾在網信辦負責監控網上評論，其對北京字節跳動科技商業戰略、投資計劃、併購、盈利分配、高層人手和薪酬都有話語權。字節跳動稱，該名董事所在的子企不會涉及海外業務。
中資科網股未見有太大影響，阿里和騰訊收市分別倒升1.71%及2.03%，B站亦漲2.89%。瑞銀中國互聯網研究主管劉源認為，內地互聯網監管長遠而言將趨向常規化，「黃金股」並非內地監管互聯網公司的唯一手段，會結合不同方式監管、同時實施新法律，例如收緊數據安全，以及監管短視頻及直播內容，相關安排可令監管部門更了解企業運作，但目前難以評估其參與決策的程度。
劉認為，官方暫時不會收緊監管，監管有其周期，就像遊戲版號審批，不會一直都嚴；又謂中資科網股今年應與過去兩年不同，由逆風變順風，猶如防疫政策由清零轉向放寬一樣，不少國際投資者已經班資回歸。互聯網企業過去一年「降本增效」的效果今年會進一步顯現，現階段較偏好網上媒體，尤其從事廣告者；電商暫時較少催化劑，但海外業務仍值得看好。
另外，中國人民銀行金融市場司負責人馬賤陽表示，平台企業金融業務大多數問題已基本完成整改，螞蟻集團等14家大型平台企業針對過去金融業務存在的無牌經營、監管套利、無序擴張、侵害消費者權益等突出問題開展整改，一年多來取得一些積極成效。
他續稱，下一步金融管理部門會繼續推動相關平台企業加快整改剩餘少數問題、提升常態化監管水平，並會研究制訂促進平台經濟健康發展的金融支持措施，支持平台企業提升創新能力和服務質效，增強國際競爭力，「在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。」