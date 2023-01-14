東方日報B1：中央進駐科企恐常規化

所謂「黃金股」是一種股份制度，內地稱為「特殊管理股」。國家新聞出版廣電總局早在2016年就召開會議，建議國資特殊管理股比例至少為1%，且擁有董事席位，對內容有一定審查權。

據悉，網信辦設立的國家投資基金上周三已間接入股阿里旗下廣州的一間子公司1%股權，加強控制阿里串流影片優酷及UC瀏覽器，還委任一名與網信辦一位中層官員同名的人做董事。

中資科網股未見有太大影響，阿里和騰訊收市分別倒升1.71%及2.03%，B站亦漲2.89%。瑞銀中國互聯網研究主管劉源認為，內地互聯網監管長遠而言將趨向常規化，「黃金股」並非內地監管互聯網公司的唯一手段，會結合不同方式監管、同時實施新法律，例如收緊數據安全，以及監管短視頻及直播內容，相關安排可令監管部門更了解企業運作，但目前難以評估其參與決策的程度。

劉認為，官方暫時不會收緊監管，監管有其周期，就像遊戲版號審批，不會一直都嚴；又謂中資科網股今年應與過去兩年不同，由逆風變順風，猶如防疫政策由清零轉向放寬一樣，不少國際投資者已經班資回歸。互聯網企業過去一年「降本增效」的效果今年會進一步顯現，現階段較偏好網上媒體，尤其從事廣告者；電商暫時較少催化劑，但海外業務仍值得看好。

另外，中國人民銀行金融市場司負責人馬賤陽表示，平台企業金融業務大多數問題已基本完成整改，螞蟻集團等14家大型平台企業針對過去金融業務存在的無牌經營、監管套利、無序擴張、侵害消費者權益等突出問題開展整改，一年多來取得一些積極成效。

他續稱，下一步金融管理部門會繼續推動相關平台企業加快整改剩餘少數問題、提升常態化監管水平，並會研究制訂促進平台經濟健康發展的金融支持措施，支持平台企業提升創新能力和服務質效，增強國際競爭力，「在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。」