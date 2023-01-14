【救亡有髮】土耳其去年吸引百萬植髮客　為何深受追捧？

土耳其近年備受通脹及貨幣貶值困擾，不過該國卻有一項絕活獨步天下，會國家購入外匯。事實上，土耳其伊斯坦布爾有「植髮之都」的美名，在該市經常見到頭頂有細小紅點、裹着繃帶的男士。西班牙更有以遠赴土耳其植髮為主軸開展的一部電影。

外媒報道，土耳其旅遊相關單位稱，去年約100萬人來該國植髮，收入高達20億美元。土耳其健康旅遊協會會長Servet Terziler周三(11日)指出，去年40億美元的營收中，一半來自植髮服務。假設每位植髮患者帶來2,000美元的外匯，「可以說去年有100萬人來到土耳其植髮」。

獨立新聞媒體Middle East Eye指，土耳其植髮產業受惠價格實惠、免簽入境，以及距離西亞、北非、歐洲多數地區均不遠等因素，於是吸引愈來愈多外國客到當地植髮、美齒或隆鼻。

土耳其植髮權威Ekram Caymaz稱，土國受外國客青睞原因之一，是提供一條龍的植髮服務。大多數診所不會單單只進行手術，而會設有一系列行程，包括航班、接送機、豪華住宿、甚至觀光等。

不過，值得注意的是，土耳其植髮業被揭有「不道德的」的行銷策略、手術結果與承諾不符，及缺乏法律保護消費者權益等問題。