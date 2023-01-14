滴滴25款App或重新上架 卻難避裁員
2023年01月14日 05:23
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針對內地民營企業的監管政策再有鬆綁迹象，作為互聯網行業監管風眼之一的網約車公司滴滴出行，市傳最快下周將獲「放生」，公司旗下25個應用程式(App)可望重新上架，意味其整改程序終於有望告一段落，是恢復正常營運的關鍵一步。
外媒引述消息指，以國家網信辦為首的內地監管機構，最近已重新推動滴滴出行旗下App的上架審批。消息人士稱，由於針對滴滴的相關禁令或在農曆新年前解除，長假期將有助該企吸引新客戶及恢復業務。
雖然滴滴出行總算「守得雲開見月明」，但許多員工或無緣分享喜悅。據報由於業績壓力，滴滴決定於農曆新年前「派大信封」，裁減數百名員工，涵蓋幾乎所有部門。滴滴通常於2月派發花紅，故今輪裁員時間令不少員工心寒。
不過，獲國策暖風呵護的中資科網股龍頭，似乎急不及待重振聲威擴大上市版圖。市傳京東集團(09618)正考慮把物流地產和工業電子商務兩間子企分拆上市，兩個IPO項目可能分別籌集約10億美元。據報，京東已與潛在的財務顧問就上市事宜進行討論，最快或今年上市，目前傾向在港掛牌，但最終上市地點仍未確定。
同樣曾遭監管政策重錘打擊的補習行業，雖然未見太大起色，但個別企業已透過業務轉型突圍而出，甚至獲官方認可。年初建議改名「東方甄選」的新東方在綫(01797)據報將成為內地官媒的「春晚」主會場直播的合作方。大和資本早前報告指出，新東方在綫近期的新頻道與銷售活動，成功帶動電商業務的商品交易總額(GMV)上升，將公司目標價調高28%至50元，但維持「持有」評級不變。