滴滴25款App或重新上架　卻難避裁員

針對內地民營企業的監管政策再有鬆綁迹象，作為互聯網行業監管風眼之一的網約車公司滴滴出行，市傳最快下周將獲「放生」，公司旗下25個應用程式(App)可望重新上架，意味其整改程序終於有望告一段落，是恢復正常營運的關鍵一步。

外媒引述消息指，以國家網信辦為首的內地監管機構，最近已重新推動滴滴出行旗下App的上架審批。消息人士稱，由於針對滴滴的相關禁令或在農曆新年前解除，長假期將有助該企吸引新客戶及恢復業務。

雖然滴滴出行總算「守得雲開見月明」，但許多員工或無緣分享喜悅。據報由於業績壓力，滴滴決定於農曆新年前「派大信封」，裁減數百名員工，涵蓋幾乎所有部門。滴滴通常於2月派發花紅，故今輪裁員時間令不少員工心寒。