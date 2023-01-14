【內房得救】內地推方案助房企改善負債表

為了有效防範化解優質頭部房企風險，官媒指，有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》(《方案》)，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。新舉措包括設立全國性資產管理公司專項再貸款，支持其市場化參與行業重組併購，加快風險出清。

《方案》重點推進「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」及「預期提升」四個方面共21項工作任務，除了落實已推出的保交樓政策，又鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期。在推動住房租賃市場建設方面，金融部門近期也將出台金融支持住房租賃市場發展的相關文件，並設立1,000億元住房租賃貸款支持計劃，支持部分城市試點市場化批量收購存量住房，擴大租賃住房供給。

值得注意的是，《方案》主要針對專注主業、合規經營、資質良好，具有一定係統重要性的優質房企，只設定優質房企條件，沒有具體名單，金融機構可自主把握。《方案》亦明確要完善針對30家試點房企的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。

人行副行長潘功勝表示，金融管理部門要不斷完善房地產金融政策，按照穩當前也利長遠的思路，做好短期針對性措施和中長期制度性安排。下一步，金融部門要深入領會貫徹中央經濟工作會議部署，深入研判房地產市場供求關係和城鎮化格局等重大趨勢性、結構性變化，優化完善住房金融服務，逐步推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾昨日表示，隨着相關政策效果逐步顯現，近一段時間房地產行業尤其是優質房企的融資環境明顯改善。去年9月到11月，房地產開發貸款累計新增1,700多億元人民幣(下同)，按年增2,000多億元。去年第四季，境內房地產企業債券發行1,200多億元，按年增長22%。

鄒瀾還說，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等，屆時出台後會另外再作一些詳細披露和發布。他又引述數據指，去年12月新發放個人住房貸款利率，全國平均為4.26厘，較2021年12月按年下降1.37個百分點，乃2008年有統計以來的歷史最低水平。