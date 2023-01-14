專家樓評：內地工作港人置業知多啲

中港恢復通關，市場估計內地買家會為樓市帶來新動力，加上近年不少港人北上發展，如以內地收入在香港置業，要注意甚麼事項？

內地入息於香港置業做按揭，首要注意的是有否直系親屬在港居住，而且可以提供關係證明。銀行對直系親屬的定義只限父母、子女及夫妻，兄弟姊妹及男女朋友不計算在內。另外，申請人要證明與在港的直系親屬仍然關係密切，例如周末會回港與在港直系親屬同住，同時可提供在港住址證明及香港身份證，再申報購入物業為自住用途，可以申請60%以上的高成數按揭。

按揭成數須下降10%

如未能提供有直系親屬證明，是不能申請60%以上的高成數按揭。根據金管局的指引，如果申請人總收入當中的50%是在香港以外的地方賺取，最高按揭成數會減少10%，也即是說1,000萬元以內物業，最高只可以做50%按揭，多於1,000萬元的物業，最高只可以做40%按揭。

至於入息要求方面，有沒有直系親屬於香港，也有影響。對非本地收入人士，銀行是以稅後入息去計算收入，申請人要提供幾項入息證明文件，包括僱傭合約、糧單、稅單、出糧戶口紀錄以及「完稅證」，符合以上條件，而且有直系親屬在港的話，以「稅後收入」去計壓力測試，供款不能多於入息的60%。

如沒有直系親屬在港的話，即使屬首置客，每月供款佔總收入的比例不得超過40%，在壓力測試下(即假設加息兩厘後)不可超過50%；而在申請當刻已有其他物業按揭或擔保在身的人士，供款佔入息比率不能多於30%，在壓力測試下，不能超過40%。

另外，內地不少公司除了月薪外，會有不同的薪金「補貼」，由於「補貼」部分多數沒有完稅證，銀行普遍不會計算該部分的收入。

如果是自己在內地開設公司以賺取收入，便要提交公司兩年的審計報告及驗資報告，以除稅後盈利計算入息。如果想以內地房地產作為資產證明的話，就要有準備大部分銀行或會拒絕申請。

其實，對於內地或海外收入人士，每間銀行的批核準則有一定差異，整理上述文件，也是一門學問，建議找專業人士協助，會令過程更順利。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣