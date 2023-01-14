1周10大驚奇︰地方財政亮紅燈　債務危機恐爆煲？

中國取消「清零」防疫政策、經濟重新開放帶來了曙光，過去兩年飽受疫情蹂躪的經濟活動終於得以強勢反彈。然而，由過嚴的防疫政策所帶來的後遺症不容易解決，有研究指出，內地多個地方的財政已亮起紅燈，需要啟動財政整頓，恐怕會是房地產行業債務危機後的又一考驗！

【1、內地債務增速遠超GDP及財政收入】

在疫情衝擊下，地方財政經歷前所未有的困境，去年各省債務規模增速明顯超過GDP及財政收入增速，收支失衡成為多地政府的難題。未來如何把債務回復至健康水平，將是一大難題。

中國人民大學財稅研究所近日發布《中國各地區財政發展指數報告2022》，綜合考量地方財政收入、支出、債務、社保、預算管理、公共服務、財政均衡性等相關指標，給出2008至2021年各省財政發展總指數。疫情前，該指數總體呈上升趨勢；但在疫情衝擊下，近年指數呈現明顯上下波動。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮預計，2022年各省分財政發展總指數較2021年下降，主要是經濟受疫情衝擊較大，地方財政收支矛盾進一步加大。他表示，2022年各省分債務規模增速，明顯超過GDP增速及財政收入增速，償債負擔加大，可持續指數將繼續下降。目前債務可持續性沒有公認的紅線。但國務院曾發文，專項債付息支出佔政府性基金預算支出超過10%，需要啟動財政整頓，主要是進行支出壓縮。目前，部分省分已逼近這一比例，是否將依規進行財政整頓，值得關注。

與此同時，《報告》也闡述了地方財政面臨的突出挑戰，包括近兩年財政收入結構惡化，地區間財力不均；在收入增長乏力同時，地方剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支矛盾，地方舉債快速增加，債務可持續性不斷下降，風險升高。

近年內地財政收支矛盾加大，為穩經濟急需擴大政府有效投資，而該筆資金主要來自舉債。從公開數據看，近年地方政府債券發行規模不斷擴大，尤其是疫情之後新增專項債券發行規模站上3萬億元人民幣台階，去年首次超過4萬億人民幣，導致地方政府債務餘額快速攀升。

【2、中信里昂風水指數：恒指兔年反覆上揚】

港股在壬寅虎年經歷大起大跌，直到年底才開始反彈，收復一些失地，今年水兔年恒指走勢如何？每年都以另類方式測市的中信里昂證券發布最新2023年風水指數，該行工業分析師兼風水師徒弟陳守理表示，從風水角度而言，今年恒指表現不至於去年那麼差，全年上落走勢亦不如去年般動盪，畢竟水兔隱含火勢，而作為土雞的恒指命中缺火，有利平衡。

中信里昂將水兔和恒指所屬的土雞(生於1969年11月24日)合八字，來預測恒指土雞每月走勢。值得留意的是，風水未能準確預測恒指表現，只能夠透過相對強弱表現作預測。

雞的運勢並不是特別差，該行預計恒指全年有所增幅，「年初一切順利」，但3月或有一次短暫回調，然後恢復增長勢頭，直到夏季末，當中5月運勢上佳。接下來的3個月將出現2次下跌，並於11月回彈，最後迎來一個「平穩而閒適的冬季」。

按風水理論，今年財運最旺的是火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末。木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高位出現在早春、晚秋和冬季。另一方面，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平，這也許讓人失望，但對香港和大中華區正苦苦掙扎的旅遊和房地產業而言，這可能已是有所好轉。由於八字再次缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。

【3、世銀降今年經濟增長預測至僅1.7% 警告存在衰退風險】

世界銀行(World Bank)將今年全球GDP增長只僅1.7%，而去年6月時預測升3%，若預測屬實，將為過去30年以來倒數第3低，僅次於2009年及2020年；並警告任何新的不利因素，如通脹高過預期、為抑通脹而大幅加息、新冠疫情捲土重來或地緣政治緊張局勢升級，均可能令全球經濟陷入衰退之中，故一併下調了2024年經濟增長預期至2.7%。

世銀總裁馬爾帕斯(David Malpass)在半年度《全球經濟展望》(Global Economic Prospects)報告中指，全球資本被那些政府債務水平極高且利率不斷上升的發達經濟體所吸納，而新興市場及發展中國家則因債負沉重及投資疲弱，未來多年增長可能乏力。

該行估計，今年發達經濟體的增幅將由2022年的2.5%降至0.5%。據過去20年經驗，如此大跌是全球衰退的先兆。年內，美國經濟增速將降至0.5%，比之前預測低1.9個百分點，是自1970年以來除官方認定的衰退期以外美國經濟增長表現最差的1年。歐元區增長率為零，比上次預測下調了1.9個百分點。中國經濟將增長4.3%，較之前預測低0.9個百分點。

【4、逾半日本人感生計惡化 創13年最高】

全球經濟的頹勢影響着各國。日本央行一項調查報道，逾半數的日本家庭稱生計惡化，凸顯40年來最嚴重通脹正削弱日本國民信心。

日本央行周三(11日)公布最新季度調查，約53%家庭稱，與一年前相比，經濟生活惡化，是近13年來最高比例。僅3.7%家庭表示情況改善，另有42.4%人表示很難判斷。

調查顯示，創紀錄的68.3%受訪者認為，通脹是來年支出計劃中所考慮的特別重要因素。

日政府本周數據顯示，東京去年12月的通脹超過預期，自1982年以來首次達到4%，表明物價升勢強於經濟學家預期。據最新日本央行調查，家庭對未來12個月的通脹預期達創紀錄的10%。

【5、科技女股神跌落神壇 呼籲投資者給她5年時間證明】

經濟環境劇變，金融市場也出現大挪移。科技股在過去數年持續強勢，使方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)因其眼光被稱為「科技女股神」；不過，去年科技股重挫，伍德亦「跌落神壇」。

外媒報道，去年方舟投資旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)下跌67%，為晨星(Morningstar)追蹤的189個中型成長型基金中跌幅最大，為標指19%跌幅的3倍多。

不過，伍德仍繼續實行「逢低買入」策略，上周二(3日)，由於特斯拉交車數據表現不佳，投資者拋售股票導致股價大跌12%，但她仍增持特斯拉的股票。事實上，伍德已將ARK持股減少至30家，為2021年的一半。

晨星分析師Robby Greengold批評，伍德毫不理會風險管理，導致ARK去年的虧損較同類基金嚴重。他指出，ARK沒有專門的風險管理人員，投資的公司數量也相對較少，使投資組合承受更大風險。

對此，伍德反駁指，與衡量盈利的傳統指標來說，調整後的盈利能更好地反映公司的增長軌迹；並指風險管理對ARK來說一直都非常重要。她亦呼籲投資者「給她5年時間」，等待她證明自己的投資理念是正確。

【6、避險基金大佬：聯儲抗通脹如登月般難】

外媒報道，美國避險基金大佬、Tudor Investment Corporation創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)表示，美國聯儲局主席鮑威爾正面臨40年來最具挑戰的經濟環境，抗擊通脹的任務就好像試圖完美登陸月球一樣困難，但聯儲局可能會在加息損害經濟前就停手，不至於對經濟造成破壞。

瓊斯接受外媒訪問時稱，多得疫情期間財政和貨幣方面雙管齊下的紓困法案和振興措施，消費者因而累積大量儲蓄。對鮑威爾來說，如何在不構成破壞的前提下縮減刺激規模，是非常困難的事。

他預測，由於股票回購及企業併購，今年對股票的需求接近1萬億美元，相當龐大，並將抵銷股票拋售的力量。因此，若鮑威爾成功壓制通脹而不損害經濟，今年股市可望上漲7至8%。惟如果通脹惡化，迫使聯儲局必須繼續加息，就會推高衰退風險。

瓊斯指，人們目前看到的大部分通脹，都不是因為美國僱員獲得應有利益，主要來自非比尋常的財政及貨幣刺激。

【7、日本企業「後繼無人」 經濟損失過萬億】

自疫情以來，企業招聘更困難，對於人口老化嚴重的國家更是如此。日本政府分析指出，當地許多中小企都因找不到職位空缺繼任者而面臨倒閉危機，預期到2025年，有約63萬間還有盈利的中小企因此結業，經濟損失將達到1,650億美元(約1.28萬億港元)。另邊廂，南韓統計廳亦預期，到2025年，該國將進入「超級高齡社會」，65歲以上的老年人將佔總人口逾20%。

人口老化長期以來一直困擾日本，並成為拖累經濟增長的負擔。除了日益增加的養老金開支所帶來的稅收壓力外，企業「高齡化」亦會令日本公司缺乏改革、創新的魄力，變相削弱日企的競爭力。根據去年中的市場資料顯示，日本企業社長的平均年齡為60.3歲，70歲以上的社長佔日企比例高達24.9%，接近1/4日企仍由高齡社長所領導。

由於找不到年輕一代接手，有年邁的企業東家甚至願意無償把企業轉讓，但求公司得以延續。在北海道經營一家農場物流運輸公司、年屆七旬的橫山秀一表示，他這樣年紀很難繼續堅持下去，只是當地許多牧場都依賴他提供的飼料運送服務，故急切希望尋找到合適繼任人。包括橫山在內，目前有過百家中小企在網上刊登廣告，願意免費轉讓公司。

再者，適齡勞動力不足亦拖累生產效率。日本經濟研究中心(JCER)估計，日本人均國內生產總值(GDP)將於2027年被南韓超越。該智庫認為，日本的人口老化問題已對經濟產出造成重大壓力，日、韓兩國的生產力差距將會持續擴大。人口老化、原材料短缺、人手不足與成本上漲等問題，還將持續困擾當地的企業，不利營商環境。

【8、南韓2025恐步入「超級高齡化」社會】

同樣是亞洲的發達經齊體，南韓的經濟增長勢頭雖然較日本好，但在人口老化問題上已開始步日本後塵。去年南韓65歲以上的老年人佔總人口的17.5%，並料將於2025年正式進入「超級高齡社會(65歲以上人口佔比20%)」。從「高齡化(65歲以上人口佔比7%)」演變成「超級高齡化」，南韓僅用了7年時間，比日本還快3年，創下世界之最。

相對於日本較為完善的養老金制度，南韓的老年人的貧困問題可謂非常嚴重。2020年的統計顯示，在經合組織(OECD)成員國中，南韓是老年人貧困率最高的國家，高達40.4%，遠高於第二名美國(23%)和第三名日本(20%)。為填補家用，近半數南韓銀髮族仍堅持工作。

【9、美國零售商不敵通脹或面臨破產潮】

經濟不景之下，企業破產潮也在醞釀之。由於現金流減少，加上高通脹抑制消費，知情人士指，美國派對零售商Party City將於數周內申請破產保護；目前該企正與債券持有人商討以債換股的可能性，以削減部分負債。

據悉，Party City市值約為4,100萬美元。此外，該企亦聘請財務諮詢公司AlixPartners LLP作為公司債務重組顧問。

另外，由於銷量減少及不敵同行競爭，美國家用品零售商Bed Bath & Beyond亦可能因為虧損，而在未來數周踏上破產重組之路。

雖然日前經濟數據反映美國通脹已有降溫迹象，不過不少企業在疫情期間營運面臨壓力，近期美國科技公司大裁員亦顯示經濟不景氣的影響已逐漸擴散。

早於去年10月，有報道提醒，Bed Bath & Beyond、Rite Aid、Party City、Tuesday Morning、Joann等零售商將面臨較高的破產風險，若經濟不景狀況持續，相關風險將進一步惡化。

【10、40呎貨櫃由亞洲運美國費用暴跌80%】

海運行業專家稱，海運費用正暴跌，隨着經濟衰退來臨及疫情大流行引發的美國進口泡沫破滅，現價在直線下降，惟仍需要幾個月的時間去緩解。

Freightos數據顯示，現貨市場上將一個貨櫃由亞洲運往美國的成本已由去年9月的40呎貨櫃2萬美元以上的高峰跌逾80%。

同時，地中海航運公司(MSC)和馬士基等主要承運商亦預計將交付數百艘新船，令運費下跌速度增加。惟貨櫃公司Ocean Network Express高層於去年12月表示，短期即期運費正觸底反彈。