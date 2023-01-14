【錢夫人巡舖】旅遊不忘賺息幫補　外幣定存高見13厘？

踏入新一年，多地疫情措施逐步放寬，相信好多香港人都同錢夫人一樣，開始Plan今年要去返幾轉旅行。睇緊去邊嘅同時，錢夫人順手望埋外幣相關產品，發現唔少銀行外幣定存短息都有成10厘以上。適逢近期港元定期存款息率回落，大家暢錢去旅行時，不妨睇埋有無高息外幣定存啱用，幫補吓旅行使費！

大行的外幣定存中，以澳元、紐西蘭元及加元三種商品貨幣的息率最矚目。滙豐的高端客尚玉客戶於HSBC HK App，兌換上述三種外幣及英鎊進行定期存款，毋須新資金，一周短息高達13厘；卓越理財客戶的年利率達12.8厘，其他客戶也可享12.5厘。

在渣打兌換澳、紐、加元，並開立1星期定存，特惠年利率有成13厘，存放2星期都有7厘息收，不過只適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶；其他客戶存放上述貨幣，一周及兩周分別有12.5厘及6.8厘息。優惠期至今年1月31日，想申請就要睇住時間喇。

其他銀行如富邦的外幣息更加吸引，以英鎊作1星期定息已有13.88厘，澳、紐、加元均享11.88厘。

提一提，以上3家銀行最低存款金額均為10萬港元或等值指定貨幣。之不過，錢夫人都要不厭其煩提提大家，敍做外幣定存始終有匯率風險，除了看息口外，記緊留意匯價走向，以免賺息蝕價。