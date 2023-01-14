致富智庫：啟動年終大掃除！教你睡房及銀包整潔　利財招好運...

尚有1個星期就正式「送虎迎兔」，而今(14日)為年廿三，相信大家都準備為農曆新年前來個年終終極大掃除吧！正所謂去舊迎新，居家整潔，人都醒神啲，財神爺經過都樂意多留一會，而房間打理得乾乾淨淨尤其重要，因為原則上是每人每天逗留時間最長的地方，空間舒適瞓得好，好運自然來。有風水師分享6大睡房招運方法，大家可以考慮一下。

【1、房間須乾淨整齊】

若然睡房地上、床上、梳妝台、書桌、窗台及層架等堆滿一堆又一堆凌亂不堪的雜物，除了看上去有礙觀瞻，亦阻礙室內空氣流通，感覺大量負能量正在積累，絕不利桃花，待久了，更加令人死氣沉沉，沒精打采。因此，房間的整體乾淨清潔很重要，亦體現了個人的性格與氣質。

【2、睡房宜光亮溫暖】

睡房的主要功能當然是用作睡覺，而一些潮人為打造型格調子，喜愛將房間設計以深色為主，如灰灰黑黑，部分人又鍾意整天將窗簾拉上，密不透光。不過，臥室光線太暗會令環境陰暗，從而容易使人的內心跟著傾向鬱結，所以無論牆壁顏色或設計宜選擇暖色系，以營造一種溫暖而舒適的環境；而窗簾亦不宜長期拉埋或者質料過厚，日頭不妨讓陽光滲進房間，帶來絲絲暖意，並記得要定時清潔窗簾上的灰塵。

【3、睡床靠牆搵靠山】

有人揀樓鍾愛靠近山頭，取其有「靠山」之意。同樣，睡床如果沒有靠牆就等於沒有依靠，睡覺時略欠安全感，更有指女生會較難嫁出，因喻意沒有一個可靠對象的肩膀作支持。建議床頭最好靠牆放，若真的沒有牆壁，可以加裝床頭板作為遮擋。至於男生的床頭上亦可放些龍的擺設或裝飾，為自己增添一些霸氣，將有助吸引心儀對象。

【4、成雙成對好意頭】

一雙一對自古被指好意頭，所以房間內的擺設，譬如枕頭、床頭櫃、壁燈、枱燈、音響喇叭及櫃子等，都盡量要成雙成對，如此一來就易於招來桃花或姻緣。

【5、鮮花植物添真情】

在室內裁種植物或擺放鮮花，都會增添生氣，可嘗試在床頭櫃、梳妝台、書枱或窗台上擺放雙數粉百合或紅色系的無刺玫瑰，或者綠色植物，都有助增加桃花運。相反，塑膠花、乾花及時下流行的永生花因缺乏生命力，而有刺仙人掌代表荊棘滿途，統統都不太適合用作開運花。否則，恐會招來爛桃花。

【6、水晶點綴旺桃花】

除了擺有氣色的鮮花、植物外，想招桃花亦可在床頭擺放適合的水晶催運，其中粉水晶是愛情之石，能增加愛情運，令愛情變得更甜蜜更浪漫。欲招貴人則可以擺放紫色水晶，天然的紫水晶擁有平靜安穩的能量，利於改善人際關係，廣結人緣，對於常與人接觸、尤其從事服務行業的會帶來極大幫助。

講完睡房，不如順帶一提貼題又貼身的錢包吧！大家亦要好好管理自己的銀包，才能真正聚財。

【1、破損錢包要換新】

過舊或已破損的錢包最好更換另一個全新，專家指長方形最佳，因受氣的能力較高，宜避開「不規則」及「圓形」錢包。內格要雙數，取其好事成雙，收錢財更旺之勢。

【2、錢包擺放要整齊】

如果用開的銀包完好無缺，自然無需更換，但緊記內裡要擺放整齊，如先把舊鈔使用，新鈔統一方向收納，每次保持錢包整齊乾淨，因為雜亂的錢包無助財運。

【3、催旺銀包靠新鈔】

現時非常流行電子支付，因其使用方便快捷，又優惠多多，且部分使費可儲分作日後兌換禮品，但新年流流銀包怎可無現鈔呢？建議可放100、500或1,000元新鈔於錢包內，象徵銀包滿滿，有錢又有財。

以上都是一些新年招旺方法，旨在新正頭有個好開始，好運由年頭行到年尾，而個人喜好當然各異，鍾意的不妨跟番幾招催運啦！