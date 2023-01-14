谷人口！廣州共24條激勵生育規定3月起施行

內媒報道，廣州衛健委消息有關《廣州市人口與計劃生育服務規定》經審議通過，將自2023年3月1日起施行。

《規定》共24條，立足促進人口長期均衡發展，強化生育激勵政策供給，重點圍繞實施三孩生育政策，加強生育婦女就業、休假等權利保障，配套實施積極生育支持措施，同時強化對全面兩孩政策實施前計劃生育家庭合法權益的保障。

該規定提出，完善積極生育支持措施，包括：1)加強住房支持措施，對符合條件的家庭，實施公租房保障時，在戶型選擇等方面給予適當照顧。符合條件的家庭公積金貸款最高額度可以適當提高；2)保障女職工平等就業的合法權益，規範用人單位招錄、招聘行為，為因生育中斷就業的女性提供再就業培訓公共服務；3)推動建立普惠托育服務體系，鼓勵在人才、貸款、保險方面提供支持。鼓勵有條件的幼兒園開設托班，招收2至3歲幼兒，結合實際提供托管服務；4)優化生育休假制度，鼓勵用人單位與職工協商確定有利於照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作方式。夫妻雙方經所在單位同意，可以調整獎勵假、育兒假的假期分配，女方自願減少獎勵假、育兒假的，男方享受的陪產假、育兒假等可以增加相應天數。