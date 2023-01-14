郭家耀：領展併購活動持續　股份值得跟進

每基金單位資產淨值按年增加4.9%至80.86元。可分派總額達32.77億元，期內每基金單位中期分派為155.51仙，按年跌近2.6%。撇除去年同期的每基金單位酌情分派，期內每基金單位中期分派增長1.9%。

香港物業組合方面，收益總額及物業收入淨額各按年增加4.3%及5.3%，整體租金收繳率則維持96%。儘管香港市場的整體租賃市場氣氛持續恢復，租用率仍維持於97.5%高水平。平均續租租金調整率升至8.5%，平均每平方呎租金為63.2元。期內零售收益總額按年增長1.2%至36.45億元。

至於停車場及相關業務，收益按年增長12.7%，主因月票銷售增長令人鼓舞，加上2幢位於紅磡及柴灣的停車場/汽車服務中心及倉庫大廈提供全期貢獻。期內，停車場時租收益按年增長2.1%，超疫情前水平。去年8月起集團上調停車場月租租金，平均增幅為中單位數百分比，令停車場的月租收入錄得按年3.4%之增長。中國內地物業組合方面，收益總額按年增長3.3%，主要由於期內收購之物流物業開始貢獻收益，帶來新的收入來源。集團於大灣區及長江三角洲之物流物業表現令人滿意，期內整體租金收繳率為90%。

持續擴大物業組合是驅動業務增長的關鍵動力之一。集團早前宣布進軍新加坡零售物業市場，斥資約21.61億坡元(折合近125億港元)，向Mercatus Co-operative Limited收購新加坡商場物業裕廊坊(Jurong Point)及Swing By@Thomson Plaza，交易料於今年3月底完成。據了解，該2項物業已接近全部租出，截至去年10月年度化淨物業收入達1.06億坡元。裕廊坊是新加坡市郊最大型社區購物中心之一，可出租淨面積為72萬平方呎。該購物中心所處位置是新加坡11個綜合交通樞紐之一，每月平均吸引訪客約500萬人次。

管理層表示，是次為領展歷來最大收購，亦是首次在新加坡收購資產。2個項目擁有高租用率及穩定租金收入，相信是次收購是集團在亞太區擴展業務的重要一步。基於集團業績穩健，併購活動持續推進，有利其中長線發展前景，股份值得跟進。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)