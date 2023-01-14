葉尚志：期金朝歷史高位進發　招金上望目標11.5元

港股仍在伸延短線試高尋頂的走勢，9日RSI指標最新報79.96，高企於貼近80已有4個交易日的時間，短線技術性超買狀態愈見嚴重，回吐回整的要求愈來愈高，而10日線最新報20,817點，現可把這條線看作為目前的跟隨性好淡分水線，守穩可望繼續試高尋頂。若失守，則要注意有完成尋頂開始掉頭回整的可能。在現階段，以交易的角度看，建議可以保持正面來找機會，但更多的是要注意節奏及注碼的投放。

值得注意的是，招金在去年11月10日曾錄得大宗交易涉資有接近45億港元，交易價在6.72元，其後股價一直都能保持在交易價上面，屬於正面利好的盤面技術信號，建議可於9.3元以下逐步買入，目標位看11.5元，止蝕價定在8元。

第一上海首席策略師葉尚志