葉尚志：期金朝歷史高位進發 招金上望目標11.5元
2023年01月14日 22:28
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港股仍在伸延短線試高尋頂的走勢，9日RSI指標最新報79.96，高企於貼近80已有4個交易日的時間，短線技術性超買狀態愈見嚴重，回吐回整的要求愈來愈高，而10日線最新報20,817點，現可把這條線看作為目前的跟隨性好淡分水線，守穩可望繼續試高尋頂。若失守，則要注意有完成尋頂開始掉頭回整的可能。在現階段，以交易的角度看，建議可以保持正面來找機會，但更多的是要注意節奏及注碼的投放。
招金礦業(01818)仍在延續試高走勢，在金價走強、美元弱勢，以及地緣政治風險未除的情況下，相信都可以是正面支持的催化推動因素，建議可關注順勢適度追入的部署。目前，紐約期金已成功升穿了1,800美元的阻力關口，扭轉了去年中期下降趨勢，加上美國聯儲局今年加息步伐將放慢，減輕持有黃金的預期成本，估計紐約期金有朝著歷史高位2,078.8美元進發的機會，潛在升幅仍有10%，情況對金礦股正面利好。
值得注意的是，招金在去年11月10日曾錄得大宗交易涉資有接近45億港元，交易價在6.72元，其後股價一直都能保持在交易價上面，屬於正面利好的盤面技術信號，建議可於9.3元以下逐步買入，目標位看11.5元，止蝕價定在8元。
第一上海首席策略師葉尚志