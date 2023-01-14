鄺紫珊：生物科技醫藥產業ETF或基金布局宜作長線持有

近期美國聯儲局在加息放緩下，市場風險胃納開始恢復，有利帶動股市反彈，其中生物科技醫療指數都有不錯的表現，除了受惠市場投資情緒改善，有關新藥研發利好消息及併購題材等，也有利最近生物科技醫療指數的反彈，以及生技醫療基金與ETF的表現。

經濟風險雖仍在，但現階段有利於價值型股票及有較佳抗跌力的股票，尤其是屬於中長線表現的投資，其中包括醫療保健類股。受益於財報表現優異，及新藥研發取得進展等好消息，大型生物科技及醫療醫藥股等最近都有比較突出的表現。

有數據顯示，預期至2030年美國六大製藥公司的專利收入將可超過1,400億美元，很多公司都積極透過藥物研發及併購去增加競爭力，好像早前阿茲海默症新藥研發取得進展，市場信心大增讓資金流入醫藥產業。

生物科技醫藥產業擁有較低估值，需要較長期的資金投入才見到收成，現時全球經濟存在很多不明朗因素，資金可能多流向價值型類股，醫療保健產業也可能成為當中被受注意的投資標的，在產業長期發展朝正向發展下，建議趁低布局，以提升長期投資潛力。

未來1年美國經濟衰退風險比率逾60%，以往經濟周期出現衰退時，標普500醫療產業整體每股盈餘(EPS)下調幅度均優於整體，故有關產業又再出現估值修正時，可把握進場時機。生技醫療產業擁有穩健基本面及具有吸引力的估值，可透過生技相關ETF或基金布局作長線持有。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊