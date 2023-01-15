曜熊理財：環球股票基金今年表現改善

市場預計美國聯儲局將以更小幅度加息，以瞭解行動對經濟的影響，刺激環球股市向上，目前市場情緒樂觀，經過去年全球股市下跌後，今年環球股票基金表現將較去年改善。

美聯儲去年迅速將利率由3月份的近零水平，提高到4.25至4.5%區間，同時也提高了借貸成本，以遏制西方國家現行嚴重的通脹。世界銀行預計，今年全球經濟增速將放緩至1.7%，是近30年來全球經濟年度增幅第三低水位。

今年的發達經濟體和新興市場經濟增長預測，都較之前有所下調。具體來說，發達經濟體2023年經濟增長為0.5%，較之前預期下調1.7個百分點；新興市場經濟增長為3.4%，較之前預期下調0.8個百分點。

美聯儲去年12月中旬的上次會議上，將主要利率上調了0.5厘，在連續4次加息0.75厘之後，加息幅度有所放緩。若通脹升幅繼續放緩，可能會讓加息0.25厘變得更加確定。

美國加息0.25或0.5厘是合理的；在這個階段，市場樂觀於0.25厘，但通脹高企、利率上升、投資減少、俄烏衝突等影響仍未改變，全球經濟增長已放緩至接近衰退的程度。當市場情緒改變時，股市仍會下跌，今年策略可改為逢跌吸納。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉