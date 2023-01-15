陳樂怡：中創新航市場份額具提升空間

市場觀望美國通脹數據，另一方面港股通南向資金流入力度較前一周略有放慢，恒指走勢轉向好淡爭持，主要支持位250天線(20,324點)。內地即將公布第四季度經濟數據，料會反映疫情衝擊加大，市場估計第四季GDP環比轉跌1%，前值為3.9%。另外，有傳國務院副總理劉鶴將會出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年度會議，同樣值得留意。

美國12月非農就業新增職位勝預期，但平均工資增長放緩，初現通脹降溫訊號，增強市場對聯儲局轉向的憧憬。儘管聯儲局不認為2023年有必要減息，市場仍然預期年內結束加息後，下半年隨即有機會轉向減息。相關預期會否過於樂觀則有待觀察。不過，美債息、美匯見頂，環球經濟衰退憂慮升溫，將有利金價表現，上望1,963美元，投資者可伺機收集金礦股。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)