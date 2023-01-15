陳樂怡：中創新航市場份額具提升空間
2023年01月15日 07:20
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市場觀望美國通脹數據，另一方面港股通南向資金流入力度較前一周略有放慢，恒指走勢轉向好淡爭持，主要支持位250天線(20,324點)。內地即將公布第四季度經濟數據，料會反映疫情衝擊加大，市場估計第四季GDP環比轉跌1%，前值為3.9%。另外，有傳國務院副總理劉鶴將會出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年度會議，同樣值得留意。
美國12月非農就業新增職位勝預期，但平均工資增長放緩，初現通脹降溫訊號，增強市場對聯儲局轉向的憧憬。儘管聯儲局不認為2023年有必要減息，市場仍然預期年內結束加息後，下半年隨即有機會轉向減息。相關預期會否過於樂觀則有待觀察。不過，美債息、美匯見頂，環球經濟衰退憂慮升溫，將有利金價表現，上望1,963美元，投資者可伺機收集金礦股。
個股推介方面，中創新航(03931)是繼寧德時代及比亞迪之後的內地第三大電池製造商，全球則排名第7。近期鋰價回落，有助紓緩電池製造商的生產能力；且車企愈來愈看重供應鏈安全性，料部分訂單將由寧德時代分散到其他企業，公司市場份額具提升空間。2019至2021年收入年複合增長率達98.3%，銷量增長1.4倍，業績維持高速增長。現價對應2023年預測市盈率僅16倍，估值不高，目標價27港元，止蝕價19元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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