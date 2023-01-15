【星期一‧炒啲乜】農曆年前最後衝刺　恒指升勢可持續？

美國通脹降溫，投資者憧憬聯儲局將會進一步減慢加息步伐，美股連升兩周，三大指數道指、標指及納指全周累漲2%至4.8%。

港股亦受惠於防疫措施逐步解除，以及中港通關將利好經濟復甦，恒指上周五(13日)升上21,700點水平，創逾6個月收市新高，全周累升747點，連漲4周，累計進帳2,287點。

展望本周，美股周一(16日)休市，而進入農曆新年前一周，多個重要數據排隊出籠，如內地將公布上季國內生產總值(GDP)、去年12月社會消費品零售總額、12月規模以上工業增加值、去年1至12月城鎮固定資產投資。美國除公布上月生產物價指數(PPI)、零售銷售，及工業生產外，美國聯儲局會發表地區經濟褐皮書，而日本央行公布議息結果等等，以上數據都會左右大局，繼而影響投資者情緒，大家作出部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，一擊即中，提早發個新年財！

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