財金官員：今年環球經濟環境仍然複雜多變

財政司司長陳茂波在其網誌表示，展望2023年，環球經濟環境仍然複雜多變。世界銀行在上周公布的《全球經濟展望》報告指出，在地緣局勢緊張、通脹高企、利率上升、投資萎縮的影響下，預測今年全球經濟增長僅為1.7%，當中先進經濟體的增速更將顯著放緩到只有0.5%。主要經濟體增長放緩、政府財政收入受壓及債務增加、市場投資氣氛疲弱，將嚴重限制各地政府在提供社會服務及應對氣候變化等公共開支方面的能力。如何在地緣政治緊張局勢下仍堅持推動各國更好合作，讓全球經濟朝著可持續、更堅韌和更普惠的方向發展，確實是一個挑戰。

他指出，無論面對什麼挑戰，港府必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業機會，才能讓本港有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。

對內方面，港府需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓內地資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量。面向國際方面，要說好香港優勢、為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。積極向各地政府、商界、企業和民間代表介紹香港的最新發展和龐大機遇，冀促進更好交流和合作，合力探索新市場、開創新機遇，聯手推動互惠發展，讓不同階層及界別都能受惠，讓發展的成果更好共享。