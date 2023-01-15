中央全面接管阿里及螞蟻　誰頂替馬雲惹關注

經過兩年多的整頓，螞蟻集團金融業務整改基本完成，原來由兩家小額信貸營運的「花唄」及「借唄」，移至重慶螞蟻消費金融旗下；支付業務部份的支付寶App支付鏈也與「花唄」、「借唄」信貸產品斷開，並加入數碼人民幣受理網路。理財業務的餘額寶、徵信業務的「斷直連」規模均持續下降。

目前支付寶已經清空平台上的互聯網存款產品，保險業務也下架熱銷的互聯網人身保險產品，網路互助產品「相互寶」則在2022年1月底關閉。除了業務遭整改外，公司管理層也被「改頭換面」，創辦人馬雲已失去實際控制人地位，其投票權由超過50%大降至只有6.2%。

經過一輪「大手術」後，螞蟻的利潤顯著下降。內媒推算，2022年首季螞蟻集團淨利潤約112.64億元人民幣，按年減少17.29%；按季則大挫48.91%。