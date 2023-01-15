懶理幣圈陷寒冬！女股神擲近2000萬增持Coinbase

即使幣圈炒風明顯降溫，惟有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)無有怕，繼續加注相關投資，日前便增持美國最大加密貨幣交易所Coinbase的股票。

外媒報道，根據交易記錄，伍德旗下方舟投資(ARK Invest)上周四(12日)再次買入逾5.2萬股Coinbase，以當日收市價47.55美元計算，該批股票價值約250萬美元(約1,950萬港元)。據報，目前Coinbase為ARK的第12大持倉股票，佔該基金權重的3.87%。

事實上，自FTX倒閉，市場對幣圈的信心陷入谷底，加密貨幣交易所亦陷入前所未見的困境。行內龍頭Coinbase亦要瘦身保命，日前公布新一輪裁員計劃，涉及員工人數達950人。公司指，為捱過加密貨幣寒冬，降低25%營運成本是難免的舉措。

行政總裁Brian Armstrong表示，Coinbase目前「資本充足」，但公司必需繼續裁員，以保持「適當的營運效率」。作為裁員的一部分，Coinbase將關閉幾個「成功率較低」的項目，不過，Armstrong並沒有具體說明甚麼項目被終止。