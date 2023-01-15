專家樓評：兔年樓市「吐」氣揚眉

過去十年，樓市一直以新常態去運作，即使近半年樓價有下跌，牛熊市都是不合用及解釋不到市場的變化。

其實，任何不同理論的經濟都是一個「呼吸」，傳統的自由市場往往都是先膨脹之後再泡沫爆破和收縮，以中國資金為主的經濟模式則是先收縮去除泡沫，到凝聚足夠購買力才釋放，形成了一個開放及景氣的經濟環境。

筆者覺得過去半年的跌市正正是一個收縮，股市或者地產都在政策鞏固及收縮之下出現了價格低迷，但在2022年10月16日至22日的「二十大」之後，整個中國和香港的經濟開始進入開放的階段，之後香港很快就在11月1至3日舉行了國際金融領袖投資峰會，看到時間表，香港的股票市場在去年10月底的最低收市點至現在已上升了逾6千點或超過4成，這個不完全是新經濟情況，只可以說這是收縮之後的擴張。

同樣地，地產市場在收縮了之後，以現在所謂拚經濟及復常的大氣候之下將會作一個改善，筆者認為未來香港住宅樓市會比最谷底時升5%至10%，我是很有信心的。至於會否完全復常，我們就要在中美磨合之後，究竟香港這個金融中心需要有甚麼取態及策略去決定甚麼時候才衝破上一個頂而進入下一個階段。

當下樓市已經明顯從死寂激活起來，一些超平俗稱「執死雞」的樓盤已走向絕迹，大概兩個月前，屯門區的兩房住宅單位低於300萬元仍然是很有選擇的，現在近乎絕迹，500萬元以下的單位因為超賣的關係出現了大量的成交，筆者認為真的需要買樓或者必須搬出來住不買樓也要交租的朋友，現在應該是一個罕見的入市時機，當然「買樓有風險」，必須要準備承擔有關的風險。

祥益地產總裁 汪敦敬