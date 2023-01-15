專家樓評：通關促樓市轉勢　農曆新年後現小陽春

中港兩地1月8日正式通關，通關效應及防疫措施放寬等好消息帶動下，一二手交投明顯轉勢。買家逐步恢復入市信心，把握農曆新年長假期前偷步入市，業主亦睇好後市，收窄議價空間，市場上筍盤買少見少。

二手市場，多區二手成交量與上月同期相比大幅增加，荃灣區1月首10日錄得約70宗二手成交，較上月同期增加超過1倍；屯門區首10日錄得80宗成交，較上月同期53宗上升51%；將軍澳區本月首10日暫錄得140宗二手成交，較上月同期98宗上升43%。個別屋苑本月成交量更以倍數上升，康怡花園首10天錄得8宗成交，成交量為上月7倍；太古城首10日錄得18宗成交，成交量為上月2倍。市況反映近期入市氣氛明顯好轉，通關後經濟活動復常，加上美國放慢加息，買家怕遲買會貴，即加快入市步伐，減價筍盤快速獲承接，亦有部分業主反價封盤。

一手市場方面，自1月8日通關後，新盤交投明顯加快，在8至10日的短短三天內，多個貨尾盤合共售出近100伙，這三天的銷量已佔本月整體一手成交量約175宗的57%，並錄得多宗億元成交，其中鴨脷洲豪宅凱玥3座9樓A室以1.64168億元沽出，呎價49,508元；屯門瑧譽於通關後即錄成交，7號洋房成交價達1.6672億元，呎價32,000元。

前線經紀人對樓市的態度樂觀，最新公布中原經紀人指數CSI報54.43點，較上周的47.80點上升6.63點，連升6周共23.20點。CSI逼近55點好淡分界區間上限，為樓價轉勢提供重要指示。樓市轉勢一般「先量後價」，睇樓多時的買家趁內地客重臨前偷步入市，不少資深投資者亦會趁低吸納，令市場上筍盤大量消化，買家惟有追價入市，而樓價亦成功尋底反彈。筆者預料，農曆新年後本港樓市將出現小陽春，屆時成交量報復式反彈。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑