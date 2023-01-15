綠葉製藥旗下Rykindo®獲美國FDA批准上市

Rykindo®基於集團的微球專利技術平台自主研發，該產品每兩周經由肌肉注射一次，通過微球制劑以長效、緩釋的方式遞送有效成分利培酮發揮作用。就公司所知，Rykindo®是首個根據聯邦食品、藥品和化妝品法案505(b)(2)條款獲得FDA批准上市的由中國大陸製藥公司開發的複雜製劑產品。

除美國市場外，Rykindo®於2021年在中國獲批上市。公司也正在歐洲開發Rykindo®，並計劃將其推廣至全球市場。

精神分裂症、雙相障礙均為嚴重的精神障礙疾患，在全球分別影響約2,400萬人和4,000萬人。在美國，精神分裂症及相關精神障礙的患病率估計為0.25%至0.64%，而約4.4%的成年人在一生中經歷過雙相障礙。該兩種精神疾病均具有高復發率，服藥依從性差是導致患者復發的重要風險因素之一。