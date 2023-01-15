美國去年通脹有幾勁？中小學營養午餐費飆3倍

外媒報道，美國去年通脹達過去40年最高水平，加幅最誇張是食品、燃料及機票。外媒盤點十項價格升得最多的物品。

1. 中小學營養午餐費：305.2%

去年中、小學供餐費上升最多。疫情初期受益於聯邦計劃供應公立學校學生免費餐點，惟上述計劃已結束。

2. 雞蛋：59.9%

去年美國爆發史上最嚴重禽流感疫情，令雞蛋短缺，雞蛋價於是狂升。

3. 人造忌廉：43.8%

人造忌廉的主要成分植物油受全球供應鏈衝擊而上升。大豆油、棕櫚油、葵花油及芥花籽油等價格齊上落，只要其中一種油品供應鏈中斷都會令全體價格向上。

4. 燃料油：41.5%

5. 汽車燃料：32.3%

去年上半年原油價格飆升，原油副產品價格亦上升，主要因為俄烏戰爭所致。雖然下半年油價回落，汽油價向下，惟其他石油產品的價格並未大跌，燃料油及汽車燃料分別升41.5%和32.3%。

6. 忌廉：31.4%

因為澳洲、歐盟及新西蘭等牛奶產地的產量減少，忌廉及各乳類產品(21.4%)被推高。

7. 機票：28.5%

因為消費者渴望旅遊，機票需求大增，去年機票價上升28.5%。皆因航空業人力短缺，燃料成本激增及航班減少限制機票供應。

8. 生菜：24.9%

另有一種經昆蟲傳播的病毒在Salinas Valley產區肆虐，令生菜價格激增。

9. 麵粉：23.4%

烏、俄兩國是主要小麥出口國，受戰爭影響而影響小麥出口，同時影響麵粉價格。

10. 其他乳類產品：21.4%