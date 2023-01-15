港引入首部雙層氫能巴士　威馳騰與比亞迪爭奪新能源市場

城巴從內地新能源車公司威馳騰引入的全港首部電動雙層巴士去年開始服役。威馳騰全球商務總監龐利(Paul Bromley)接受本網專訪時明言會強勢攻港，又提到該企正與港府推動氫能的立法工作，預期約一年半後把法案提交立法會，為香港跟隨澳洲和加拿大等地擁抱多一款潔淨能源鋪路。

曾長期效力英國老牌巴士製造商亞歷山大丹尼士的龐利表示，大型商用車既要擁抱新能源，又想走得遠，氫能便要登場，其勝在加氣快且續航長，於低溫環境性能較佳，「這也是雙層巴士的可行解決方案，電動的也許(續航里程)200多公里就到頭了……一部氫能掛接車可以行走500公里。」

港暫欠法律框架礙商用

龐利表示，澳洲和加拿大已有完善的氫能基建，涉及製造、儲存和加氣站等。威馳騰正關注不同的取氫技術，如將氨氣(阿摩尼亞)拆解成氫和無害的氮、把堆填區釋放的溫室氣體甲烷收集起來「取其氫」。

他承認，現在氫氣成本降至具經濟效益的水平(不貴過柴油)仍有不短的距離，更重要的問題反而是香港還未有氫能的法律框架，阻礙商用，所以威馳騰與匯達交通(城巴和新巴母企)、運輸署、消防署和機電工程署組成的工作小組努力制訂法律框架，為氫能車發牌、建設加氫站鋪路，「現在就像20年前LPG(液化石油氣)一樣，LPG現在不是普及了嗎？加氫和加石油氣差不多。」

他透露，工作小組應該再需一年半左右敲定如何監管氫能，挑戰在於安全，防止易燃的氫氣着火，之後送交立法會，「應該無人會反對」。

不管如何，龐利表明，現時威馳騰的福建廠房逾30%產品銷往海外，「我的工作正是拓展海外市場」，其中香港是重點拓展的市場，預告3個月內會推出兩款小巴(28座位穿梭巴及19座位公共小巴)，3年內賣1,100輛或更多的新能源商用車，之後引入的車款有多無少，正與貨櫃碼頭商討引入純電動車，務求威馳騰能在香港強勢立足(Strong Presence)。

海外業務目標5年翻幾倍

以九巴已引入多輛比亞迪的單層電動巴士，本港公共運輸市場儼然已成為兵家必爭之地。被問到如何與比亞迪等同行在國際一爭長短，龐利稱，憑藉內地成熟產能和供應鏈帶來的規模經濟效應，威馳騰會按客戶營運需要制訂最具成本效益的方案，並與就地的合作夥伴提供售後服務，迅速解決任何故障，務求客戶營業順暢，提供20年保養承諾。他又透露，威馳騰沒有採用競爭對手比亞迪的產品，電池主要從寧德時代採購。

他續說，威馳騰面向全球，期望海外業務未來5年翻幾倍(Severalfold)，現階段專注東盟及印度市場，正尋求一家能助公司5年內在印度賣5,000輛車的公司，不久前又與一家澳洲公司簽約5年內在當地賣1.2萬輛氫能卡車，之後再探討拓展公交車，同時透過幫助英國巴士製造商Mellor設計和生產新能源車，開發比澳洲更大的英國市場。